Грант до 8 млн грн: в Україні стартувала перша хвиля подачі заяв на розвиток бізнесу — Finance.ua

Грант до 8 млн грн: в Україні стартувала перша хвиля подачі заяв на розвиток бізнесу Вчора 17:20 — Казна та Політика

З 5 лютого розпочалася перша у 2024 році хвиля подачі заяв на гранти для започаткування чи розвитку переробного бізнесу. Підприємці зможуть отримати до 8 млн грн.

Про це пише пресслужба Міністерства економіки України.

Повідомляють, що 660 підприємств вже отримали гранти від держави на започаткування чи розширення переробного бізнесу на 3,3 млрд грн.

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Цього року на фінансування ще 1 000 таких грантів виділили загалом 5,4 млрд грн.

За грантовою програмою для переробних підприємств «Новий рівень» підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн на розвиток бізнесу. Отримувачу гранту, щоб отримати кошти, необхідно обов’язково створити до 25 нових робочих місць.

У Мінекономіки нагадали, що урядовий проєкт «єРобота» включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Нагадаємо, Денис Шмигаль заявив , що український та іноземний бізнес, який готовий інвестувати більше 12 млн євро та створювати нові робочі місця, отримає максимальну підтримку та спеціальні умови.

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