В Україні спростили умови для великих інвесторів — Finance.ua

В Україні спростили умови для великих інвесторів
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка покращує механізм державної підтримки великих інвестиційних проектів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.
Постанова стосується нового підходу до підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту.
Що змінюється
«Ми прибираємо та спрощуємо низку положень, зокрема про необхідність економічного аналізу, про перегляд соціальної оцінки проектів, а також послаблюємо вимоги щодо фінансової спроможності заявника», — відзначив прем'єр-міністр.
Шмигаль заявив, що український та іноземний бізнес, який готовий інвестувати більше 12 млн євро та створювати нові робочі місця, отримає максимальну підтримку та спеціальні умови.
«Це і податкові пільги, і регуляторні послаблення, і підтримка на рівні реалізації проекту», — каже прем'єр.
Для чого це необхідно
Все це має на меті запустити більше інвестиційних проектів, які створять більше робочих місць, посилять громади та економіку.
«Одне із ключових завдань в економічній сфері на цей рік — збільшення іноземних інвестицій в Україну. Для цього працюємо з партнерами. Для цього запустили страхування воєнних ризиків. Постійно покращуємо умови для інвестиційних проектів», — підкреслив очільник уряду.
Довідка Finance.ua:
- уряд буде спрямовувати інвестиції в реальний сектор економіки; зокрема, за 10 років планується залучити 90 млрд дол. інвестицій у виробничі підприємства;
- у грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9015 про страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитне агентство.
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