Зеленський підписав законопроект про страхування інвестицій від воєнних ризиків — Finance.ua

Зеленський підписав законопроект про страхування інвестицій від воєнних ризиків Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Зеленський підписав законопроект про страхування інвестицій від воєнних ризиків

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9015 про страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитне агентство (ЕКА).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомляли у Мінекономіки, це дозволить Експортно-кредитному агентству (ЕКА) страхувати та перестраховувати інвестиції як міжнародних, так і українських компаній ще до закінчення воєнного стану. Український бізнес, який орієнтований на експорт, матиме можливість користуватись інструментами страхування воєнних ризиків.

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У Мінекономіки впевнені, що це сприятиме залученню внутрішніх інвестицій, забезпечить підтримку економіки України, стимулюватиме відновлення промислового виробництва та створення нових робочих місць.

До цього різні типи страхування від воєнних ризиків для міжнародних приватних інвесторів пропонували національні експортно-кредитні агенції різних країн. Також індивідуальні страхування від воєнних ризиків пропонують спеціалізовані організації, такі як американська Development Finance Corporation (DFC), яка готова страхувати теж українські інвестиції, або Багатостороннє агентство гарантій інвестицій (MIGA), яке є підрозділом Групи Світового банку.

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Додатково уряд очікує на запуск фонду страхування майнових ризиків від Європейського банку реконструкції та розвитку.

У той же час вітчизняне ЕКА законодавчо було позбавлене можливості надавати послуги із страхування внутрішніх інвестицій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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