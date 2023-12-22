Зеленський підписав законопроект про страхування інвестицій від воєнних ризиків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав законопроект про страхування інвестицій від воєнних ризиків

Казна та Політика
64
Зеленський підписав законопроект про страхування інвестицій від воєнних ризиків
Зеленський підписав законопроект про страхування інвестицій від воєнних ризиків
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 9015 про страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитне агентство (ЕКА).
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Як повідомляли у Мінекономіки, це дозволить Експортно-кредитному агентству (ЕКА) страхувати та перестраховувати інвестиції як міжнародних, так і українських компаній ще до закінчення воєнного стану. Український бізнес, який орієнтований на експорт, матиме можливість користуватись інструментами страхування воєнних ризиків.
Читайте також
У Мінекономіки впевнені, що це сприятиме залученню внутрішніх інвестицій, забезпечить підтримку економіки України, стимулюватиме відновлення промислового виробництва та створення нових робочих місць.
До цього різні типи страхування від воєнних ризиків для міжнародних приватних інвесторів пропонували національні експортно-кредитні агенції різних країн. Також індивідуальні страхування від воєнних ризиків пропонують спеціалізовані організації, такі як американська Development Finance Corporation (DFC), яка готова страхувати теж українські інвестиції, або Багатостороннє агентство гарантій інвестицій (MIGA), яке є підрозділом Групи Світового банку.
Читайте також
Додатково уряд очікує на запуск фонду страхування майнових ризиків від Європейського банку реконструкції та розвитку.
У той же час вітчизняне ЕКА законодавчо було позбавлене можливості надавати послуги із страхування внутрішніх інвестицій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.