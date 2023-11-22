Рада ухвалила закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків — Finance.ua

Рада ухвалила закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків Вчора 17:18 — Казна та Політика

Рада ухвалила закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків

Верховна Рада ухвалила закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство.

За відповідний законопроєкт № 9015 проголосували 242 парламентарії, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі

«Рада підтримала в цілому № 9015 щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків за рахунок ЕКА», — йдеться в повідомленні.

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Згідно з пояснювальною запискою, документом пропонується внести зміни до чинного Закону «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності», зокрема усунути прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитним агентством, в тому числі в умовах військових дій та повоєнного відновлення. У разі ухвалення документів і затвердження необхідних нормативних актів Кабміном і Нацбанком, український інвестор зможе звернутися безпосередньо в ЕКА, в один із банків або страхову компанію, які співпрацюють з ЕКА, й оформити відповідне страхування.

Очікується, що ухвалення закону забезпечить підтримку економічної діяльності в Україні, посилення промислового сектору, а також створення нових робочих місць та наповнення податками бюджетів всіх рівнів.

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Як повідомлялось, за десять місяців 2023 року Експортно-кредитне агентство підтримало експорту на 4,99 млрд грн та застрахувало 800,4 млн грн фінансування, виданого банками українським експортерам для реалізації контрактів.

Від моменту запуску програми підтримки експортерів у червні 2022 року ці показники становлять 8,18 млрд грн та 1 млрд грн відповідно.

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