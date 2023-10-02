Франція страхуватиме воєнні ризики своїх компаній в Україні — Finance.ua

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Франція страхуватиме воєнні ризики своїх компаній в Україні

Страхування
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Франція страхуватиме воєнні ризики своїх компаній в Україні
Франція страхуватиме воєнні ризики своїх компаній в Україні
Франція представила двосторонній механізм страхування інвестицій в Україні.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
«Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export страхуватиме французькі компанії, які готові інвестували в Україну і брати активну участь у реконструкції країни, не чекаючи на завершення війни», — сказано в повідомленні.
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Будь-яка компанія, яка працює за французьким законодавством і здійснює довгострокові інвестиції за кордоном в нову або існуючу компанію, або будь-яка кредитна установа, яка надає банківський кредит іноземному підрозділу, має право на це інвестиційне страхування. Воно захищає інвесторів або кредитні установи, які виділяють інвестиційні позики, від ризиків пошкодження майна або невиплат, не передачі, експропріації чи політичного насильства. Страхування покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості.
Крім того, Франція продовжує перемовини з партнерами щодо підтримки економіки України та мобілізації інноваційних фінансових інструментів для відновлення України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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