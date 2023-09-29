Світовий банк застрахував від воєнних ризиків першого приватного інвестора в Україні — Finance.ua

Світовий банк застрахував від воєнних ризиків першого приватного інвестора в Україні Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Світовий банк застрахував від воєнних ризиків першого приватного інвестора в Україні

Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) надало перші інвестиційні гарантії для приватних інвесторів в Україну.

«Серед укладених угод — страхування на суму до 9,1 мільйона доларів для проєкту M 10 Industrial Park у Львові. Гарантія на здійснену інвестицію та залучене фінансування для будівництва та експлуатації складського комплексу та супутньої інфраструктури в промисловому парку M 10 . Страхування покриває воєнні ризики впродовж 10 років», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Сунак анонсував нову систему страхування воєнних ризиків для інвестування в Україну

Зазначається, що застрахований MIGA проєкт сприятиме підтримці економічного зростання України, створенню нових робочих місць та податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. А проєкт отримає сертифікацію «зеленого будівництва». Це дозволить створити нову індустріальну та логістичну інфраструктуру, складські площі і сприятиме економічному розвитку регіону під час війни й відновленню країни після перемоги.

«Гарантії, надані MIGA, є позитивним сигналом для нових потенційних інвесторів, які розглядають можливості інвестування в Україну. Цей крок відкриває можливості розвитку бізнесу та створення ланцюгів виробництва в різних регіонах України. Ми продовжуємо підтримувати та сприяти програмам страхування воєнних ризиків для приватного сектору в Україні і віримо, що в тісній співпраці з донорами та міжнародною фінансовою спільнотою багато українських та іноземних компаній зможуть подавати заявки та отримувати нові гарантії», — зазначала перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Читайте також Україна шукає трастові фонди для страхування воєнних ризиків

Агентство з гарантування інвестицій MIGA було створене у 1988 році. Воно є членом Групи Світового банку і працює для сприяння прямим іноземним інвестиціям у країни з економікою, що розвивається. Діяльність MIGA має зменшувати ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріацію, війни та громадянські заворушення. Одна із основних місій агентства пропонувати покращення кредитних умов приватним інвесторам і кредиторам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.