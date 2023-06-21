Сунак анонсував нову систему страхування воєнних ризиків для інвестування в Україну — Finance.ua
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Сунак анонсував нову систему страхування воєнних ризиків для інвестування в Україну

Казна та Політика
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Сунак анонсував нову систему страхування воєнних ризиків для інвестування в Україну
Сунак анонсував нову систему страхування воєнних ризиків для інвестування в Україну, Фото: Reuters
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на відкритті Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023) у Лондоні анонсував нову систему страхування воєнних ризиків, яка покликана допомогти глобальним компаніям інвестувати в Україну.
Про це пише Reuters.
«Це величезний крок вперед у напрямі допомоги страховикам гарантувати інвестиції в Україну», — наголосив Сунак.
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За його словами, це допоможе усунути одну з найбільших перешкод і додасть інвесторам впевненості. Деталей нової ініціативи Сунак не розкрив.
Нагадаємо, 19 червня Ріші Сунак, анонсуючи URC 2023, закликав глобальних інвесторів і британський бізнес посилити свою підтримку України, впроваджуючи швидкі інновації для відновлення країни. Він наголосив, що економічне відновлення України так само важливе, як і її воєнна стратегія.
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Велика Британія планує запустити низку цифрових інструментів у межах URC 2023, щоб допомогти Україні швидко залучити зарубіжні інвестиції.
У своєму виступі на відкритті URC 2023 Сунак також оголосив про пакет фінансової допомоги для України, який включатиме $3 млрд кредитних гарантій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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