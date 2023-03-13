Україна шукає трастові фонди для страхування воєнних ризиків — Finance.ua
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Україна шукає трастові фонди для страхування воєнних ризиків

Казна та Політика
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Україна шукає трастові фонди для страхування воєнних ризиків
Україна шукає трастові фонди для страхування воєнних ризиків
Україна шукає трастові фонди та інші інструменти для створення продуктів військового страхування.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Наявність страхування воєнних ризиків для бізнесу дасть можливість відновити інвестиційну діяльність в Україні вже зараз. Ми активізуємо діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами в різних куточках світу. Важливим елементом є залучення офіційних державних установ у цей процес. Ми шукаємо трастові фонди та інші інструменти для створення продуктів військового страхування, які надаватимуть як офіційні установи, так і приватні компанії», — сказала міністр економіки Юлія Свириденко.
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Вона зазначила, що за підтримки глобальних міжнародних партнерів Україна активує комплексне страхування ризиків постачальників, інвесторів та впровадження проєктів. Це забезпечить компаніям необхідну конкурентну перевагу у вигляді раннього розміщення в Україні та більш активної участі у відновленні економіки та інфраструктури.
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Уряд України також працює над інструментами для поглиблення економічної інтеграції з Євросоюзом. Йдеться також про використання правової бази Угоди про асоціацію для інтеграції з ринком ЄС.
З огляду на те, що Україна є кандидатом на вступ до ЄС, важливо розвивати торговельні шляхи, які стануть для Європейського Союзу внутрішніми. Це забезпечить більшу автономію ЄС та надасть можливості для відновлення виробництва в Україні — ближче до європейських виробництв.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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