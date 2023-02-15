У Раді зареєстрували законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків — Finance.ua
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У Раді зареєстрували законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків

Казна та Політика
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У Раді зареєстрували законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків
У Раді зареєстрували законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9015 про страхування інвестицій від воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство, розроблений з метою створення умов для масштабування інвестицій в Україні в умовах військових дій та повоєнного відновлення.
Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Фейсбуці.
«Зареєстрували проєкт закону № 9015 щодо страхування інвестицій від воєнних ризиків. Це важливий крок для відновлення промисловості. Адже беззаперечна перепона для створення, відновлення чи розширення підприємства — ризик його руйнування внаслідок бойових дій або ракетно-дронових ударів російських терористів», — зазначив депутат.
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Він зауважив, що зараз послуга страхування інвестицій від воєнних ризиків потенційно доступна для іноземних інвесторів, які можуть скористатись послугами Багатостороннього агентства гарантій інвестицій MIGA, яке є підрозділом Групи Світового банку або Американської міжнародної фінансової корпорації розвитку — DFC. Але для українських компаній цей механізм недоступний.
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Законопроєктом пропонується внести зміни до закону «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності», які усувають прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитним агентством, в тому числі в умовах військових дій та повоєнного відновлення.
В разі ухвалення документів і затвердження необхідних нормативних актів Кабміном і Нацбанком, український інвестор зможе звернутися безпосередньо в ЕКА, в один із банків або страхову компанію, які співпрацюють з ЕКА, і оформити відповідне страхування. Покривати ризики ЕКА зможе, використовуючи власний статутний капітал, який на сьогодні становить близько 2 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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