В Україні з’явилась Карта інвестиційних можливостей в розрізі кожної області — Finance.ua

В Україні з’явилась Карта інвестиційних можливостей в розрізі кожної області Сьогодні 12:13 — Особисті фінанси

В Україні з’явилась Карта інвестиційних можливостей в розрізі кожної області

Для пошуку та залучення нових інвестицій Європейська Бізнес Асоціація та Global Business for Ukraine, спільно з Ukraine Invest, запустили Карту інвестиційних та бізнес можливостей України.

Навіщо це

Цей інтерактивний інструмент допоможе потенційним інвесторам дізнатися про наявні інвестиційні можливості в різних регіонах України, їх деталі та характеристики, а також залишити заявку у разі зацікавленості. До того ж карта містить інформацію про кожен регіон України:

розмір,

населення,

оподаткування,

освітні заклади,

природні ресурси,

розвинені галузі, тощо.

Проєкти на Карті можна відсортувати за регіоном чи індустрією. Опис кожного проєкту містить відомості про його ініціатора, статус, локацію, інвестиційну можливість, суму інвестицій та деталі щодо цілей та термінів реалізації.

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На старті на Карті налічувався 81 проєкт, що охопили 14 індустрій – агро, будівництво, транспорт та логістика, переробна, харчова, паливна галузі, легка/важка промисловість, туризм, освіта/розвиток, видобування, поводження з відходами, охорона здоров’я, адміністративне та допоміжне обслуговування.

Для більшої зручності краще вивчати карту з лептопа, де зображена вся карта з клікабельними регіонами, адже в мобільній версії карта відображається, демонструючи кожен регіон окремо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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