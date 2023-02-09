Шмигаль розповів представникам J.P. Morgan про напрямки інвестицій в Україну — Finance.ua
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Шмигаль розповів представникам J.P. Morgan про напрямки інвестицій в Україну

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Шмигаль розповів представникам J.P. Morgan про напрямки інвестицій в Україну
Шмигаль розповів представникам J.P. Morgan про напрямки інвестицій в Україну
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками найбільшого банківського холдингу США JP Morgan розповів про найперспективніші напрямки інвестування в Україну.
Як передає Укрінформ, про це Шмигаль написав у телеграмі.
«Енергетика, аграрний сектор, природні ресурси, цифрові технології, відновлення інфраструктури — такі найперспективніші напрямки інвестування в Україну. Розповів про них під час зустрічі з представниками найбільшого банківського холдингу США JP Morgan», — написав Шмигаль.
Він додав, що Україні потрібні інвестиції для відбудови та післявоєнного зростання.
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«Уряд створює максимально сприятливе інвестиційне середовище: скасовуємо зайві ліцензії та дозволи, мінімізуємо вимоги інвестпроєктів зі значними інвестиціями тощо. Також при Кабміні працює спеціальний офіс UkraineInvest, який прямо зараз супроводжує 8 великих проєктів на загальну суму 1,35 млрд доларів», — додав глава уряду.
Крім того, Шмигаль наголосив, що Україну працює над страхуванням воєнних ризиків та отриманням інвестиційних гарантій і уже є домовленості з MIGA групи Світового банку.
За підсумками зустрічі Мінекономіки та JP Morgan уклали Меморандум про взаєморозуміння. Шмигаль переконаний, це сприятиме поглибленню співпраці на шляху масштабного відновлення України.
За матеріалами:
Укрінформ
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