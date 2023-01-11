Уряд визначив ключові джерела фінансування програми відновлення України — Finance.ua

Уряд визначив ключові джерела фінансування програми відновлення України Сьогодні 21:03 — Казна та Політика

Уряд визначив ключові джерела фінансування програми відновлення України

Програма відновлення України стане найбільшим проектом відбудови з часів Другої світової війни. Уряд уже визначив 4 ключові джерела її фінансування.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«По-перше, це конфісковані російські кошти. Уряд вже спрямував 17 млрд грн конфіскованих коштів російських банків у бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Процес конфіскації російських активів в Україні продовжується. Працюємо над тим, аби він розпочався і в країнах-союзників», — підкреслив очільник уряду.

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Друге джерело фінансування — це безпосередньо кошти з державного бюджету. Цього року 35,5 млрд грн будуть спрямовані у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати НБУ частини свого прибутку.

«Третє джерело — це кошти міжнародних партнерів. Вже є перші кроки в цьому напрямі. США ухвалили рішення про виділення на відновлення України 1,4 млрд доларів або понад 56 млрд грн. Найближчим часом очікуємо надходження цих коштів», — сказав Шмигаль.

Четверте джерело — це кошти донорів з усього світу, які зібрані на платформі United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський. Як повідомив прем’єр-міністр, вже відібрані перші проекти. Є відповідні кошти. Сотні родин зможуть повернутися до власних домівок та нормального життя.

За словами глави уряду, станом на зараз загальна сума на відновлення з уже зрозумілих джерел складає близько 110 млрд грн. Усього ж цьогоріч Україна розраховує отримати 17 млрд доларів або 680 млрд грн на першочергове відновлення пошкодженого та зруйнованого майна.

Довідка Finance.ua:

віцепрезидентка Світового банку Анна Б’єрде заявила, що післявоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро.

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