До відновлення України приєднається найбільший інвестфонд — Finance.ua

До відновлення України приєднається найбільший інвестфонд
Найбільший у світі інвестиційний фонд BlackRock має намір приєднатися до відновлення України після війни.
Про це повідомив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
«Фахівці цієї компанії вже допомагають Україні структурувати Фонд відновлення нашої держави. І ми вже готуємося до участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Позиція та перспективи України там будуть представлені», — наголосив Зеленський.
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Він також повідомив про те, що провів нараду щодо роботи банківської системи та співпраці з МВФ.
«Маємо забезпечити наступного року ще більше можливостей для українців та гарантовано зберегти міцність наших банківської та фінансової систем», — підсумував президент.
BlackRock — міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в США, одна з найбільших інвестиційних компаній світу і найбільша у світі за розміром активів в управлінні. Капіталізація на початку 2019 року становила $75 млрд.
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