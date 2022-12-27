Наскільки міжнародні компанії та українські інвестори готові вкладати гроші в Україну — відповідь Мінекономіки — Finance.ua

Наскільки міжнародні компанії та українські інвестори готові вкладати гроші в Україну — відповідь Мінекономіки
Міністерство економіки сприяє комунікації з міжнародними організаціями, інвестиційними агенціями для мобілізації міжнародного капіталу. Безпосередньо інвестиційні проєкти супроводжують Advantage Ukraine і «Укрінвест».
Про це в інтервʼю Forbes розповіла очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
«Платформу Advantage Ukraine ми запустили ще у вересні. Через неї отримуємо запити на інвестпроєкти в Україні. Зараз там близько 500 заявок. Здебільшого це інвестори зі США, Великої Британії та Німеччини. Переважно їх цікавить агросектор, великі проєкти у транспортній інфраструктурі та військова промисловість, ІТ-сфера. В роботі зараз 52 проєкти на суму $5,8 млрд», — заявила Свириденко.
Вона додала, що додатково Ukraine Invest супроводжує пʼять проєктів на загальну суму $600 млн.
«Це те, що реально можна реалізувати наступного року. Якщо говорити про умови, то, звичайно, коли інвестори чують наш заклик вкладати в Україну під час війни, вони хочуть мати можливість страхувати воєнні ризики», — пояснює міністр економіки.
Свириденко повідомила, що наразі Україна співпрацює з агентством Світового банку MIGA щодо системи страхування ризиків, повʼязаних з війною.
«Ми співпрацюємо з ними у рамках пілоту на $30 млн цього року для того, щоб запустити перші проєкти. Зараз вони мають у роботі три кейси. Ми не можемо розкривати назви компаній, але за секторами це фінанси, логістика та промислова інфраструктура. У пілоті беруть участь одна українська та дві іноземні компанії», — пояснила чиновниця.
MIGA зробила компаніям пропозицію щодо ставки страхування. Нині сторони перебувають на етапі структурування угод. Після реалізації пілотних проєктів буде легше масштабувати цей досвід на інші кейси.
«Наступний рік — очікуємо від MIGA до 1 млрд на покриття воєнних ризиків. Це питання обговорюємо у кожній закордонній поїздці, тому це цілком реальна ціль. Окрім MIGA ми ведемо перемовини з американською DFC. MIGA покриває страхування капіталу до 90%, DFC — до 85%. У разі страхування боргу — 90% та 100% відповідно. Ми б хотіли, щоб вартість страховки була у межах 1–1,5%, Наприклад, коли окупність інвестиційного проєкту становить 10 років, страхування воєнних ризиків знадобиться на перші роки, а не протягом усього проєкту», — каже Свириденко.
DFC готові підтримувати як прямим кредитуванням, так і покриттям кредитних та політичних (воєнних) ризиків. Продукт страхування кредитних ризиків передбачає, що позичальник, отримавши страховку DFC, звернеться до комерціного банку чи іншої міжнародної фінансової установи.
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