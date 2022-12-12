Україна і світ майбутнього: на які сфери для інвестицій звернути увагу — Finance.ua

Україна і світ майбутнього: на які сфери для інвестицій звернути увагу Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Україна і світ майбутнього: на які сфери для інвестицій звернути увагу

Дивитися й аналізувати, які ринки знаходяться на порозі вибухового зростання — це і є спосіб, як жити на відсотки. Адже якщо жити, користуючись з того, що хтось інший створює ці відсотки, тобто отримуючи пасивний дохід, то може виявитися замало через інфляційні процеси у світі.

Натомість якщо брати за основу для власного інвестування ті ринки, які знаходяться напередодні вибухового зростання, можна виграти.

«Ми спостерігаємо як технології стають соціальними змінами. Виходячи з цього аналізу ми знаємо, які технології вже мають критичну масу споживачів і розвинуться настільки, що у цих нішах зростатиме бізнес та капіталізація, а які технології знаходяться лише на початку свого життєвого циклу», — ділиться Длігач.

За його словами багато експертів рекламують галузі як от BigDat, AI, D2C, омніканальність та маркетплейси.

«Але тут грошей немає, вони вже закінчилися. Гроші є лише там, де лише починаються тренди», — зазначає фахівець.

У яких напрямках будуть гроші впродовж наступного десятиріччя

Як зазначив Длігач, найбільше зростання капіталізації матимуть галузі Deep Learning та AI — їхня капіталізація збільшиться на 40 трлн доларів. Тому все, що стосується AI, можна розглядати як галузь для інвестицій.

Наприклад, однією з технологій, яку нас треба буде опанувати, стане F2P — free-to-play. Так, ресторани зрозуміли, що можна пропонувати клієнтам безплатні закуски та напої — це зрештою призводить до збільшення чека. Тому треба думати, як зробити таке ж з електроенергією, фінансовими та професійними послугами тощо.

Як буде змінюватися FinTech

За словами експерта, є кілька факторів, які вимагають створення нової фінансової системи. Серед них: нові технології, нові реалії економіки та нова соціально-демографічна ситуація.

Длігач вважає, що у майбутньому фінансового сектору тотальна цифровізація змінить поведінку клієнтів. Крім того, зросте частка безготівкових розрахунків.

«Так само буде зростати економіка спільного користування. Прогнозовано — до 335 млрд доларів у 2025 році», — зауважив експерт.

Інші тренди у фінансовому секторі

Шеринг та гіг-економіка: зміна характеру зайнятості.

Персоніфікація і технологічність: використання нових технологій і доступність даних може зробити фінансові компанії більш динамічними, персоналізованими продуктами.

Великі дані: у 2022 році у світі створено більше інформації, ніж в історії людства. Щодня генерується 3,5 квінтильйони байтів даних.

Штучний інтелект: застосування DML знижує вартість, підвищує надійність і ефективність банківських послуг.

Інтеграція: нові способи оплати, інтеграція в електронну комерцію та мобільні додатки.

Декарбонізація економіки. Для переходу до низьковуглецевої економіки знадобиться $50+ трлн до 2030 року для будівництва необхідної інфраструктури.

Перспективи демонетизації галузей економіки. Телеком, енергетика (майнінг), зберігання та обробка даних, освіта тощо.

Нові бізнес-моделі на фінансовому ринку. Крім банків з’являться і великі технологічні компанії, і невеликі стартапи. Активно розвиватиметься небанківський фінансовий сектор.

Загроза кібератак стане постійною для фінансової системи. У 2021 році кіберзлочинність завдала збитків на 1,5+ трильйон доларів.

Що буде з економікою України

"Наступного року не слід очікувати ніякого відновлення економіки України, бо +3,2% у бюджеті — це зовсім не відновлення. Що ж робити? Звичайно, орієнтуватися на те, що справді буде давати прориви.

За 30 років Україна лише стискалася як пружина, а не зростала. Український ВВП постійно зростав, а потім постійно падав. Кризи, війна — це все зрозуміло. Але значна причина таких суттєвих падінь ВВП — це тому, що ми проїдали власну економіку. Ми інвестували зростання грошової маси країни в покупки неінвестиційних активів, не того, що буде мати надалі якусь цінність", — вважає Длігач.

Як зазначив експерт, українська економіка недооцінена у 5 разів. Тож, за його словами, треба інвестувати саме в українські активи та викуповувати їх.

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