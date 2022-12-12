Україна і світ майбутнього: на які сфери для інвестицій звернути увагу — Finance.ua

Україна і світ майбутнього: на які сфери для інвестицій звернути увагу
Дивитися й аналізувати, які ринки знаходяться на порозі вибухового зростання — це і є спосіб, як жити на відсотки. Адже якщо жити, користуючись з того, що хтось інший створює ці відсотки, тобто отримуючи пасивний дохід, то може виявитися замало через інфляційні процеси у світі.
Натомість якщо брати за основу для власного інвестування ті ринки, які знаходяться напередодні вибухового зростання, можна виграти.
Про це розповів д.е.н., професор, генеральний директор групи компаній Advanter Group Андрій Длігач під час конференції «Жити на відсотки», що відбулася 10 грудня у Києві.
«Ми спостерігаємо як технології стають соціальними змінами. Виходячи з цього аналізу ми знаємо, які технології вже мають критичну масу споживачів і розвинуться настільки, що у цих нішах зростатиме бізнес та капіталізація, а які технології знаходяться лише на початку свого життєвого циклу», — ділиться Длігач.
За його словами багато експертів рекламують галузі як от BigDat, AI, D2C, омніканальність та маркетплейси.
«Але тут грошей немає, вони вже закінчилися. Гроші є лише там, де лише починаються тренди», — зазначає фахівець.
У яких напрямках будуть гроші впродовж наступного десятиріччя
Як зазначив Длігач, найбільше зростання капіталізації матимуть галузі Deep Learning та AI — їхня капіталізація збільшиться на 40 трлн доларів. Тому все, що стосується AI, можна розглядати як галузь для інвестицій.
Наприклад, однією з технологій, яку нас треба буде опанувати, стане F2P — free-to-play. Так, ресторани зрозуміли, що можна пропонувати клієнтам безплатні закуски та напої — це зрештою призводить до збільшення чека. Тому треба думати, як зробити таке ж з електроенергією, фінансовими та професійними послугами тощо.
Як буде змінюватися FinTech
За словами експерта, є кілька факторів, які вимагають створення нової фінансової системи. Серед них: нові технології, нові реалії економіки та нова соціально-демографічна ситуація.
Длігач вважає, що у майбутньому фінансового сектору тотальна цифровізація змінить поведінку клієнтів. Крім того, зросте частка безготівкових розрахунків.
«Так само буде зростати економіка спільного користування. Прогнозовано — до 335 млрд доларів у 2025 році», — зауважив експерт.
Інші тренди у фінансовому секторі
- Шеринг та гіг-економіка: зміна характеру зайнятості.
- Персоніфікація і технологічність: використання нових технологій і доступність даних може зробити фінансові компанії більш динамічними, персоналізованими продуктами.
- Великі дані: у 2022 році у світі створено більше інформації, ніж в історії людства. Щодня генерується 3,5 квінтильйони байтів даних.
- Штучний інтелект: застосування DML знижує вартість, підвищує надійність і ефективність банківських послуг.
- Інтеграція: нові способи оплати, інтеграція в електронну комерцію та мобільні додатки.
- Декарбонізація економіки. Для переходу до низьковуглецевої економіки знадобиться $50+ трлн до 2030 року для будівництва необхідної інфраструктури.
- Перспективи демонетизації галузей економіки. Телеком, енергетика (майнінг), зберігання та обробка даних, освіта тощо.
- Нові бізнес-моделі на фінансовому ринку. Крім банків з’являться і великі технологічні компанії, і невеликі стартапи. Активно розвиватиметься небанківський фінансовий сектор.
- Загроза кібератак стане постійною для фінансової системи. У 2021 році кіберзлочинність завдала збитків на 1,5+ трильйон доларів.
Що буде з економікою України
"Наступного року не слід очікувати ніякого відновлення економіки України, бо +3,2% у бюджеті — це зовсім не відновлення. Що ж робити? Звичайно, орієнтуватися на те, що справді буде давати прориви.
За 30 років Україна лише стискалася як пружина, а не зростала. Український ВВП постійно зростав, а потім постійно падав. Кризи, війна — це все зрозуміло. Але значна причина таких суттєвих падінь ВВП — це тому, що ми проїдали власну економіку. Ми інвестували зростання грошової маси країни в покупки неінвестиційних активів, не того, що буде мати надалі якусь цінність", — вважає Длігач.
Як зазначив експерт, українська економіка недооцінена у 5 разів. Тож, за його словами, треба інвестувати саме в українські активи та викуповувати їх.
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