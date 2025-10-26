Від початку року власники нерухомості сплатили 9,5 млрд грн податку на нерухоме майно
За січень-вересень власники нерухомості сплатили 9,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 22% більше, або +1,7 млрд грн, ніж було перераховано за аналогічний період торік.
Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.
Найбільші суми отримали бюджети:
- Києва — 1,87 млрд грн,
- Львівської — 0,94 млрд грн,
- Київської — 0,93 млрд грн,
- Одеської областей — 0,91 млрд гривень.
Загалом протягом січня — вересня податок на нерухомість сплачували 853,4 тис. платників.
У Податковій нагадують, у 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік.
Щоб самостійно визначити суму до сплати, можна скористатися онлайн-калькулятором на вебпорталі ДПС.
Податок на нерухомість сплачують фізичні особи — власники:
- квартир площею понад 60 кв. м;
- будинків площею понад 120 кв. м;
- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.
Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».
