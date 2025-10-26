0 800 307 555
Хто з держслужбовців отримує найвищі зарплати в Україні

Казна та Політика
Заробітки працівників центральних органів влади у вересні знизились порівняно з попереднім місяцем. Середня нарахована зарплата чиновників становила 59,1 тис. грн проти 61,6 тис. грн у серпні.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.
Порівняно з вереснем 2024 року, коли держслужбовці отримували 55,8 тис. грн, їхні доходи зросли на 5,9%.
Однак, враховуючи споживчу інфляцію (11,9% р/р у вересні), реальні зарплати чиновників фактично зменшилися.
У яких держорганах найвищі середні зарплати:
  • Національне агентство з питань запобігання корупції — 99,2 тис. грн;
  • Представництво президента України в Автономній Республіці Крим — 99,18 тис. грн;
  • Антимонопольний комітет України — 93,5 тис. грн;
  • Державна митна служба — 88,4 тис. грн;
  • Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 87 тис. грн.
Зарплати керівників держорганів

У середньому керівництво держорганів отримує 127,8 тис. грн — більш ніж удвічі вище за показник по системі.
Абсолютними лідерами за рівнем оплати стали керівники:
  • Державної митної служби — 323,8 тис. грн;
  • Соціальної сервісної служби України — 298,3 тис. грн;
  • Державної служби геодезії, картографії та кадастру — 294,4 тис. грн;
  • НАЗК — 255,6 тис. грн;
  • Нацкомісії з енергетики і комунальних послуг — 222,5 тис. грн.
До цього Finance.ua зазначав, що у жовтні 2025 року середня зарплата в Україні становить 26 000 гривень. Це на 18% більше, якщо порівнювати з жовтнем минулого року.
Робота в ІТ зберігає свої позиції і залишається найбільш оплачуваною. У третьому кварталі середня зарплата айтівців становила 56 085 грн.
На другому місці — банківський сектор, де заробляють у середньому 32 397 грн, а керівники відділень — понад 58 тис. грн.
