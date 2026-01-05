Зеленський увів у дію санкції проти підприємств оборонного комплексу рф Сьогодні 10:05 — Казна та Політика

Зеленський увів у дію санкції проти підприємств оборонного комплексу рф

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб. Більшість із них є громадянами та резидентами рф.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Кого стосуються обмеження

Санкції запроваджено щодо осіб і компаній, пов’язаних з обслуговуванням державного оборонного замовлення росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу.

Йдеться, зокрема, про підприємства та їхніх керівників, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби та мікроелектроніки для російського ВПК і силових структур.

Санкції запроваджені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу рф.

Мета запровадження санкцій

Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України.

Нагадаємо, у грудні Україна запровадила санкції проти ще майже 700 морських суден тіньового флоту рф, який перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни.

«Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті — судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав — зокрема, це понад 50 юрисдикцій», — зазначав тоді Володимир Зеленський.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.