Зеленський увів у дію санкції проти підприємств оборонного комплексу рф
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб. Більшість із них є громадянами та резидентами рф.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Кого стосуються обмеження
Санкції запроваджено щодо осіб і компаній, пов’язаних з обслуговуванням державного оборонного замовлення росії та діяльністю її оборонно-промислового комплексу.
Йдеться, зокрема, про підприємства та їхніх керівників, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби та мікроелектроніки для російського ВПК і силових структур.
Санкції запроваджені проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу рф.
Мета запровадження санкцій
Запроваджені обмеження мають ускладнити обслуговування російського ВПК та обмежити його спроможності у виробництві озброєння й військової техніки, що використовуються у війні проти України.
Нагадаємо, у грудні Україна запровадила санкції проти ще майже 700 морських суден тіньового флоту рф, який перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни.
«Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті — судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав — зокрема, це понад 50 юрисдикцій», — зазначав тоді Володимир Зеленський.
Поділитися новиною
Також за темою
Трамп вважає, що США повернуть усі кошти, витрачені на Україну
Зеленський увів у дію санкції проти підприємств оборонного комплексу рф
ЄСВ з 1 січня 2026 року — за кого буде сплачувати Пенсійний фонд
Доходи від туристичного збору в Україні зросли на 35% за 3 квартали 2025 року
Мінекономіки знову прив’язало бронювання працівників до рівня зарплат
Пріоритети та плани бізнесу на 2026 рік