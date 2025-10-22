У кого в жовтні 2025 року найбільше зросли зарплати (професії та розмір виплат) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

У жовтні 2025 року середня зарплата в Україні становить 26 000 гривень. Це на 18% більше, якщо порівнювати з жовтнем минулого року.

Медіана заробітних плат розрахована за даними з 208 967 вакансій, розміщених на Work.ua в Україні за останні 3 місяці.

Але кільксть вакансій, якщо повірнювати з минулим роком, просіла на 8 відсотків.

Найбільше зростання

Найбільше зростання зарплат, згідно зі статистикою www.work.ua, отримали маркувальники — в них за рік зарплата зросла на 115% (нині зарплата 21 500 грн).

За ними ідуть робототехніки (+85%) та Арт-директори (+80%). Нині вони відповідно отримують 25 тис. грн і 45 тис. грн.

Також суттєве зростання зарплат показали трейдери — + 79%, і отримують нині вони від 65 тис. гривень.

Інвестиційні аналітики також відчули поліпшення в гаманцях — зростання на 67 відсотків (50 тис. грн), а дерматокосметологи — на 67%, (50 тис гривень).

Також до тих, хто поліпшив своє матеріальне становище у жовтні 2025 року увійшли:

Майстер з ремонту побутової техніки — 32 500 грн, зростання зарплати на+63%. Страховий агент — 32 500 грн, зростання на +63% та бізнес аналітик із зарплатою в 55 тис. гривень, зростання плюс 57%.

Раніше ми писали , що 60% співробітників не мають наміру змінювати місце роботи найближчим часом. Водночас 64% із цієї групи зізналися, що могли б розглянути нову пропозицію, але лише за умови вищої зарплати. Про це свідчать дані дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації.

Майже половина респондентів (49%) у 2025 році не отримували підвищення зарплати (у 2024 році — 43%). Також:

23% зафіксували зростання до 10% (22% торік);

10% отримали підвищення на 11−20% (12% у 2024 році);

8% — на 21% і більше (11% торік);

11% повідомили про скорочення зарплати, що майже дорівнює минулорічному показнику (12%).

За статистикою Держстату, ТОП-3 галузі з найвищими зарплатами:

інформація та телекомунікації — 67 222 грн;

фінансова та страхова діяльність — 55 994 грн;

професійна, наукова та технічна діяльність — 34 068 грн.

Традиційно високі доходи отримують у сфері державного управління та оборони.

Довідка Finance.ua:

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у державному бюджеті на 2026 рік закріпити обмеження рівня заробітних плат чиновників. Запропонований ліміт — 80 тис. грн на місяць.

При цьому таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

У серпні повідомляло Міністерство фінансів України, що заробітна плата чиновників зростає і надалі. Їхні зарплати перевищують середні по Україні. У липні цього року середня зарплата в центральних держорганах України склала 62,6 тисячі гривень. Порівняно з липнем 2024 року (58,5 тисячі гривень) вона збільшилася на 7,0%.

