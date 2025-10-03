Половина українців не отримали підвищення зарплати у 2025 році Сьогодні 19:05 — Особисті фінанси

Половина українців не отримали підвищення зарплати у 2025 році

60% співробітників не мають наміру змінювати місце роботи найближчим часом. Водночас 64% із цієї групи зізналися, що могли б розглянути нову пропозицію, але лише за умови вищої зарплати.

Про це свідчать дані дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації.

Що утримує працівників на місці

Найважливішими факторами, які мотивують залишатися в компанії, стали:

гнучкий графік — 57%;

стабільність — 36%;

колектив — 31%;

рівень зарплати — 28%;

відсутність альтернативних пропозицій — 25%.

Підвищення заробітної платні у 2025 році

Майже половина респондентів (49%) у 2025 році не отримували підвищення зарплати (у 2024 році — 43%). Також:

23% зафіксували зростання до 10% (22% торік);

10% отримали підвищення на 11−20% (12% у 2024 році);

8% — на 21% і більше (11% торік);

11% повідомили про скорочення зарплати, що майже дорівнює минулорічному показнику (12%).

Головні труднощі при пошуку роботи:

низька оплата праці — 44%;

відсутність вакансій у галузі — 30%;

нестача пропозицій у регіоні — 28%;

поєднання багатьох обов’язків на одній посаді — 23%.

Молодь (18−34 роки) частіше звертає увагу на надмірні вимоги роботодавців (39%), тоді як серед старших пошукачів (46+) головною проблемою виявилася низька оплата (32%).

Що визначає вибір роботи

Найвагомішим чинником для українців залишається зарплата, її назвали вирішальною 80% респондентів. Далі йдуть:

близькість до дому — 47%;

гнучкий графік — 44%;

офіційне працевлаштування — 40%;

можливість дистанційної роботи — 32%.

Серед тих, хто не розглядає можливість працевлаштування, найбільша частка респондентів пояснила це виходом на пенсію (42%). Ще 22% назвали причиною стан здоров’я, 13% перебувають у декреті, а 11% вказали на страх мобілізації як головний чинник.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2025 року змінюються умови , за яких фізичні особи-підприємці та інші самозайняті особи можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за себе, якщо цей внесок уже сплатив роботодавець. Тепер не потрібно мати основне місце роботи, аби скористатися звільненням. Достатньо, щоб роботодавець сплатив ЄСВ у повному розмірі.

Роботодавці готові платити більше , аби закрити вакансії, проте питання кадрів залишається гострим. Найбільше відчувають це спеціальності з категорії «синіх комірців» — працівники, які займаються фізичною працею, часто на виробництві, в промисловості або інших галузях, що вимагають використання фізичної сили, а не лише інтелектуальної праці. Цей тренд зберігатиметься й надалі, адже поряд з мобілізацією країні потрібні люди для стабільного функціонування економіки. Для шукачів це означає не лише більший вибір роботи, а й можливість отримувати вищу зарплату.

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.