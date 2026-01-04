0 800 307 555
Мінекономіки знову прив’язало бронювання працівників до рівня зарплат

Казна та Політика
97
Міністерство економіки повернуло вимогу щодо середньої заробітної плати як один із критеріїв визначення підприємств, важливих для національної економіки.
Це передбачено наказом № 3650 від 22 грудня 2025 року, оприлюдненим на сайті міністерства.
Критично важливі підприємства визначаються як ті, що забезпечують життєдіяльність країни та функціонування ключових галузей. Працівники таких підприємств можуть отримувати бронювання від мобілізації.
Згідно з наказом Мінекономіки, на такий статус можуть претендувати підприємства з не менш як 50 працівниками, якщо їхня середня зарплата за останній місяць удвічі перевищує середню по країні за попередній податковий рік.
Для компаній із 20−49 працівниками вимога жорсткіша: зарплата має бути щонайменше втричі вищою за середню по Україні.
У міністерстві зазначають, що такі критерії вже діяли раніше — у наказі від грудня 2024 року, однак були виключені з чинної редакції у вересні 2025-го. Тепер їх вирішили повернути.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
