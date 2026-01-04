Доходи від туристичного збору в Україні зросли на 35% за 3 квартали 2025 року
Доходи від туристичного збору в Україні за три квартали 2025 року зросли на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 234,3 мільйона гривень.
Відповідні дані Міністерство розвитку громад та територій представило під час презентації нового туристичного дашборду — першого цифрового інструменту, що акумулює повну статистику галузі з державних реєстрів.
Найбільші обсяги збору забезпечили
- Київ (52,8 млн грн),
- Львівщина (42,5 млн грн)
- Івано-Франківщина (32,4 млн грн).
Загалом податкові надходження від усієї туристичної сфери продемонстрували зростання на 40%, перевищивши за перше півріччя поточного року позначку в 1,8 мільярда гривень. Основними драйверами фінансового зростання стали готелі столиці та західних регіонів.
За словами першої заступниці міністра Альони Шкрум, новий дашборд спрямований на детінізацію галузі та допомогу інвесторам у стратегічному плануванні.
