0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Доходи від туристичного збору в Україні зросли на 35% за 3 квартали 2025 року

Казна та Політика
20
Доходи від туристичного збору в Україні зросли на 35% за 3 квартали 2025 року
Доходи від туристичного збору в Україні зросли на 35% за 3 квартали 2025 року
Доходи від туристичного збору в Україні за три квартали 2025 року зросли на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 234,3 мільйона гривень.
Читайте також
Відповідні дані Міністерство розвитку громад та територій представило під час презентації нового туристичного дашборду — першого цифрового інструменту, що акумулює повну статистику галузі з державних реєстрів.

Найбільші обсяги збору забезпечили

  • Київ (52,8 млн грн),
  • Львівщина (42,5 млн грн)
  • Івано-Франківщина (32,4 млн грн).
Загалом податкові надходження від усієї туристичної сфери продемонстрували зростання на 40%, перевищивши за перше півріччя поточного року позначку в 1,8 мільярда гривень. Основними драйверами фінансового зростання стали готелі столиці та західних регіонів.
Читайте також
За словами першої заступниці міністра Альони Шкрум, новий дашборд спрямований на детінізацію галузі та допомогу інвесторам у стратегічному плануванні.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems