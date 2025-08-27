Туризм в Україні цього року приніс на третину більше, ніж торік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Туризм в Україні цього року приніс на третину більше, ніж торік

Казна та Політика
35
Туризм в Україні цього року приніс на третину більше, ніж торік
Туризм в Україні цього року приніс на третину більше, ніж торік
За січень-липень 2025 року до місцевих бюджетів надійшло понад 178 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року це +35,7%, або 46,9 млн грн.
Про це повідомила Державна податкова служба.
За сім місяців 2024 року сплата збору становила, як вказано, 131,1 млн грн.
Читайте також

Топ-регіони за туристичним збором

  • Київ — 42,5 млн грн;
  • Львівська — 33,2 млн грн;
  • Івано-Франківська — 26,1 млн грн;
  • Закарпатська області -15,3 млн гривень.
Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.
Читайте також
Не є платниками туристичного збору
  • особи з інвалідністю; діти з інвалідністю; особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (але не більше одного супроводжуючого);
  • ветерани війни.
Це означає, що під час подорожей або перебування у готелях, хостелах та інших місцях розміщення ці громадяни не сплачують туристичний збір.
Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.
Читайте також
Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання: до 0,5% мінімальної зарплати — для громадян України; до 5% - для іноземців.
Нагадаємо, туристична галузь принесла в бюджет України 2 938 млн грн в 2024 році. При цьому недоотримує вона в десять разів більше податків. Про це повідомила голова Державного агентство розвитку туризму (ДАРТ) Мар’яна Олеськів на підсумковій пресконференції.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

«Ми бачимо, що попри війну, відсутність фінансування, критично малу кількість людей туризм сьогодні приносить біля 3 мільярдів гривень в бюджет нашої країни. Але ми розуміємо, що знову ж таки по тих розрахунках, які робила, наприклад, Славська громада, то недоотримує вона приблизно в 10 разів податків. Тобто десь одну десяту субʼєкти сплачують податків», — сказала Олеськів.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Розсилка Finance.ua про гроші

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems