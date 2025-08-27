Туризм в Україні цього року приніс на третину більше, ніж торік — Finance.ua

Туризм в Україні цього року приніс на третину більше, ніж торік
За січень-липень 2025 року до місцевих бюджетів надійшло понад 178 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року це +35,7%, або 46,9 млн грн.
Про це повідомила Державна податкова служба.
За сім місяців 2024 року сплата збору становила, як вказано, 131,1 млн грн.
Топ-регіони за туристичним збором
- Київ — 42,5 млн грн;
- Львівська — 33,2 млн грн;
- Івано-Франківська — 26,1 млн грн;
- Закарпатська області -15,3 млн гривень.
Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.
Не є платниками туристичного збору
- особи з інвалідністю; діти з інвалідністю; особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (але не більше одного супроводжуючого);
- ветерани війни.
Це означає, що під час подорожей або перебування у готелях, хостелах та інших місцях розміщення ці громадяни не сплачують туристичний збір.
Перелік податкових агентів, які справляють туристичний збір, розміщується на сайтах місцевих рад.
Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання: до 0,5% мінімальної зарплати — для громадян України; до 5% - для іноземців.
Нагадаємо, туристична галузь принесла в бюджет України 2 938 млн грн в 2024 році. При цьому недоотримує вона в десять разів більше податків. Про це повідомила голова Державного агентство розвитку туризму (ДАРТ) Мар’яна Олеськів на підсумковій пресконференції.
«Ми бачимо, що попри війну, відсутність фінансування, критично малу кількість людей туризм сьогодні приносить біля 3 мільярдів гривень в бюджет нашої країни. Але ми розуміємо, що знову ж таки по тих розрахунках, які робила, наприклад, Славська громада, то недоотримує вона приблизно в 10 разів податків. Тобто десь одну десяту субʼєкти сплачують податків», — сказала Олеськів.
