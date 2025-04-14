Доступність житла і туризм: мешканці найпопулярніших міст закликають обмежити короткострокову оренду — Finance.ua

Доступність житла і туризм: мешканці найпопулярніших міст закликають обмежити короткострокову оренду Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Доступність житла і туризм: мешканці найпопулярніших міст закликають обмежити короткострокову оренду

Завзятий всплеск індустрії туризму у «привабливих для відпочинку» європейських країнах тягне за собою дефіцит житла для місцевих. Мешканці низки європейських країн протестують, вимагаючи знайти «правильний баланс» та наполягають на обмежені короткострокової оренди.

Про це розповідає Financial Times

У низці країн Європи місцеві жителі намагаються приборкати надмірний туризм та вплинути на ціни і доступність житла, зокрема врегулювати правила щодо короткострокової оренди.

Італія

У Італії в 2022 році була створено об’єднання Alta Tensione Abitativa («Житло високої напруги»), яке закликає обмежувати короткострокову оренду, особливо у містах, де адміністрації стикаються з житловою кризою.

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У 2022 році італійський парламент схвалив спеціальний закон, який дозволяє Венеції вводити ліміт на короткострокову оренду. FT пише, що це поки єдине місто в Італії, де відповідне регулювання дозволено.

Повноваження інших муніципалітетів контролювати приватну власність наразі обмежені.

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Втім навіть щодо Венеції є певні нарікання. «Правила, розроблені містом Венеція, дуже легкі та неефективні. Кількість ліжок, доступних для туристів, більша, ніж кількість ліжок, доступних для проживання людей», — пояснює Нікола Пеллікані, колишній венеціанський депутат від лівоцентристської Демократичної партії.

Португалія

У Португалії протягом двох минулих десятиліть, ціни на нерухомість почали зростати. Цьому стрімкому злету цін на житло у 2011 році, і унаступні роки сприяла отримана допомога після фінансової кризи. Цей же період супроводжувався припливом заможних мешканців.

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Ціни на нерухомість у деяких містах країни — на сьогодні одні з найвищих в Єврозоні. Водночас місцеві жителі були витіснені з ринку. Це підтверджує на своєму прикладі житель Лісабона Антоніо Горі, про що розповідає FT.

У грудні минулого року муніципалітет Лісабона схвалив проведення загальноміського референдуму щодо повної заборони оренди житла. Але Конституційний суд Португалії втрутився і не допустив його проведення.

Іспанія

Серед інших прикладів — Іспанія. З наближенням свята Великодня десятки тисяч людей вийшли на протести в туристичних центрах країни. В Мадриді було проведено демонстрації, на яких люди скандували: «Заберіть Airbnb з наших районів».

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Слід зазначити, що деякі міста все ж намагаються посилити правила щодо короткострокової оренди. Але не завжди вистачає координації між місцевими та національними урядами, які нерідко мають «суперницькі» пріоритети.

Дехто наполягає на тому, що короткострокова оренда заохочує орендодавців максимізувати прибутки, а не захищати довгострокових орендарів. Натомість інші кажуть, що питання в іншому, і вказують на глибокі структурні проблеми, серед яких, наприклад, нестача житлового фонду.

Відповідні суперечки досягли вершини в Барселоні. Наразі місто знаходиться в процесі повної заборони короткострокової оренди. У червні 2024 року міська влада оголосила про те, що до 2028 року скасує приблизно 10 000 існуючих ліцензій.

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