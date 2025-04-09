Оренда житла в Іспанії та Італії: які податки доведеться сплатити власнику — Finance.ua

Оренда житла в Іспанії та Італії: які податки доведеться сплатити власнику Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Оренда житла в Іспанії та Італії: які податки доведеться сплатити власнику

Здача нерухомості в оренду за кордоном — один із найпопулярніших способів отримання пасивного доходу. Особливою популярністю серед інвесторів користуються країни Південної Європи, зокрема Іспанія та Італія, де стабільний попит на орендоване житло серед туристів і місцевих мешканців.

Втім, варто пам’ятати: разом із прибутком орендодавець отримує і податкові зобов’язання. Як регулюється оподаткування орендованого житла в Іспанії та Італії — розповів Finance.ua у статті.

Італія

Власники нерухомості в Італії, які здають своє житло в оренду, також зобов’язані сплачувати податки. До того ж немалі. Так, існує два варіанти оподаткування — стандартна та фіксована ставки. Як правило, розмір податку залежить від розміру річного прибутку орендодавця і становить:

23% від прибутку, якщо він менш як 28 тис. євро;

35% - якщо розмір прибутку від 28 тис. до 50 тис. євро;

43% - якщо прибуток перевищує 50 тис. євро.

Тож з одного боку дорогу нерухомість можна дорожче здати в оренду. А з іншого — за неї доведеться сплачувати вищі податки, які заберуть значну частину суми доходу. Крім того, власнику нерухомості потрібно ще й враховувати базові витрати на утримання житла.

Загалом вартість самої оренди залежить від низки факторів та параметрів, таких як тип житла, площа, термін здавання, регіон. Наприклад, за маленьку квартиру на узбережжі орендарі платять близько 600−700 євро на місяць, а от вартість оренди в Римі вже стартує від 1 100−1 200 євро.

Для тих, хто здає свою нерухомість у подобову оренду, розмір податкової ставки залежить від кількості квартир:

21% - якщо в короткострокову оренду здається лише одна квартира;

26% - якщо до чотирьох квартир;

10% - якщо чотири й більше квартир.

Також власники житла у цій країні повинні сплачувати щорічні податки. Їхній розмір залежить від рішення комуни (фактично те саме, що територіальна громада в Україні) та кадастрової категорії нерухомості (або іншими словами — від класу житла).

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Наприклад, в будівлі, яка несе історичну цінність, річний податок на нерухомість може бути вдвічі більшим за податок в сусідньому будинку, збудованому кілька років тому.

Загалом річні податки можуть сильно варіюватися. Від 250 євро на рік за вторинне житло економкласу вартістю 50 тис. євро до 2 тис. євро на рік за квартиру у містах із найвищими податковими ставками, таких як Рим, Мілан чи Венеція.

Іспанія

У цій країні податкова ставка за дохід від здавання в оренду житла відрізняється залежно від громадянства власника нерухомості. Так, для громадян Євросоюзу вона становить 19%, а для всіх інших — 24% від отриманого прибутку. Податок сплачується з суми, яка залишається у власника житла після вирахування всіх витрат на утримання майна.

Крім того, існує податок на нерухоме майно з фізичних осіб, який власник оплачує один раз на рік. Він становить 2% від кадастрової вартості житла або 1,1%, якщо вартість нерухомого майна не переглядалася останні 10 років. Податок нараховується лише на ці 2% (або на 1,1%). Тобто, якщо квартира коштує умовно 70 тис. євро, то цю вартість потрібно помножити на 2%, а потім ще на 19% (або на 24%, якщо власник нерухомості — іноземець). Й за таке житло потрібно сплатити 266 євро річного податку (або 336 євро, якщо власник нерухомості — іноземець).

Окрім податків власник нерухомості може оплачувати комунальні послуги, якщо про це домовлено з орендарями. А також власник відповідальний за косметичний і капітальний ремонт житла.

А от з несплатою податків жартувати не варто. Крім того, що розмір штрафу становить 100% суми нарахованого податку, власник житла має ще й сплатити пеню. А також він втрачає право вільно розпоряджатися своїм майном й продавати його, дарувати чи оформляти у спадок. Найбільш крайні заходи — примусове стягнення боргів з рахунків та конфіскація майна.

Попри це здавати житло в оренду в Іспанії досить вигідно, і це гарний варіант для отримання додаткового пасивного доходу. Навіть якщо здавати невелику квартиру у прибережному місті, ринкова ціна якої 100 тис. євро, то можна отримувати близько 5 тис. євро чистого доходу щороку.

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До того ж закони в Іспанії складені таким чином, що захищають права орендодавців та убезпечують їх від недобросовісних орендарів. А ще в цій країні високий попит на оренду житла. Зокрема, серед молоді. Одне з досліджень демонструє, що 27% молодих людей в Іспанії у віці від 22 до 29 років вважають за краще винаймати житло, а не збирати гроші на купівлю. Також довгострокова оренда у цій країні часто цікавить студентів, туристів та іммігрантів, зокрема і з України.

Детальніше про податкові зобов’язання орендодавців в інших країнах — читайте у статті за посиланням.

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