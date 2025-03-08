Іспанія працевлаштує мільйон іноземців протягом трьох років через старіння населення — Finance.ua
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Іспанія працевлаштує мільйон іноземців протягом трьох років через старіння населення

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Іспанія працевлаштує мільйон іноземців протягом трьох років через старіння населення
Іспанія працевлаштує мільйон іноземців протягом трьох років через старіння населення
На тлі старіння населення Іспанія зробила ставку на прийом кваліфікованих працівників з-за кордону. Упродовж трьох років вона працевлаштує мільйон іноземців, серед яких і українці.
Про це повідомляє Euronews.

Причини міграційної політики

За результатами минулого року економіка Іспанії зростала швидше, ніж у сусідів по ЄС (3% проти 0,8% у середньому по Євросоюзу. — Ред.)
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Експерти переконані, що такий ривок багато в чому зумовлений припливом іноземних робітників.
Курс на прийом кваліфікованих працівників було підтверджено урядом у 2024 році. У Мадриді збираються за три найближчі роки легалізувати ще близько мільйона людей і так поповнити ряди активної робочої сили.

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Основна причина такого попиту на мігрантів пов’язана з демографією: населення Іспанії старіє, а народжуваність у країні за підсумками 2023 року виявилася рекордно низькою за всю історію ведення цієї статистики (з 1941 року).

Нова стратегія і зиск від мігантів

До того ж інтеграція тих, хто вже приїхав, відбувається в більшості випадків успішно. Ставку на іноземців зробила харчова компанія BonÀrea, у її штаті — люди десятків національностей.
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«Я перуанець, а в Перу ви не зустрінете людей з усього світу. Тут же я побачив колег з України, Марокко, кількох латиноамериканців, але здебільшого тут домінують вихідці з Європи та Африки. Усі мають різні культури, мислення, мову», — розповідає Віктор Разурі, електромеханік за фахом.
Вибрана Мадридом стратегія йде всупереч антиміграційним настроям багатьох європейських країн. За даними іспанського уряду, майже половина всіх робочих місць, створених у країні з 2022 року, зайняті іноземцями.
У структурі мігрантів, які осідають в Іспанії, більшу частину займають латиноамериканці. Заохочуючи приплив офіційних працівників, Іспанія, як і її сусіди, продовжує боротися з нелегалами, що прибувають Середземним морем, і підтримує ініціативи ЄС з регулювання припливу біженців.
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