Іспанія працевлаштує мільйон іноземців протягом трьох років через старіння населення — Finance.ua

Іспанія працевлаштує мільйон іноземців протягом трьох років через старіння населення Сьогодні 18:03 — Світ

Іспанія працевлаштує мільйон іноземців протягом трьох років через старіння населення

На тлі старіння населення Іспанія зробила ставку на прийом кваліфікованих працівників з-за кордону. Упродовж трьох років вона працевлаштує мільйон іноземців, серед яких і українці.

Про це повідомляє Euronews.

Причини міграційної політики

За результатами минулого року економіка Іспанії зростала швидше, ніж у сусідів по ЄС (3% проти 0,8% у середньому по Євросоюзу. — Ред.)

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Експерти переконані, що такий ривок багато в чому зумовлений припливом іноземних робітників.

Курс на прийом кваліфікованих працівників було підтверджено урядом у 2024 році. У Мадриді збираються за три найближчі роки легалізувати ще близько мільйона людей і так поповнити ряди активної робочої сили.

Основна причина такого попиту на мігрантів пов’язана з демографією: населення Іспанії старіє, а народжуваність у країні за підсумками 2023 року виявилася рекордно низькою за всю історію ведення цієї статистики (з 1941 року).

Нова стратегія і зиск від мігантів

До того ж інтеграція тих, хто вже приїхав, відбувається в більшості випадків успішно. Ставку на іноземців зробила харчова компанія BonÀrea, у її штаті — люди десятків національностей.

«Я перуанець, а в Перу ви не зустрінете людей з усього світу. Тут же я побачив колег з України, Марокко, кількох латиноамериканців, але здебільшого тут домінують вихідці з Європи та Африки. Усі мають різні культури, мислення, мову», — розповідає Віктор Разурі, електромеханік за фахом.

Вибрана Мадридом стратегія йде всупереч антиміграційним настроям багатьох європейських країн. За даними іспанського уряду, майже половина всіх робочих місць, створених у країні з 2022 року, зайняті іноземцями.

У структурі мігрантів, які осідають в Іспанії, більшу частину займають латиноамериканці. Заохочуючи приплив офіційних працівників, Іспанія, як і її сусіди, продовжує боротися з нелегалами, що прибувають Середземним морем, і підтримує ініціативи ЄС з регулювання припливу біженців.

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