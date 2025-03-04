Іспанська Каталонія подвоює туристичний податок для відпочиваючих — Finance.ua

Іспанська Каталонія подвоює туристичний податок для відпочиваючих Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Іспанська Каталонія подвоює туристичний податок для відпочиваючих

Влада Каталонії підписала угоду про підвищення туристичного збору до максимум 15 євро з людини за ніч, що вдвічі перевищує встановлену на даний момент суму.

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Про цеповідомляє Schengen.News.

Каталонія, яка є одним із найпривабливіших туристичних місць в Іспанії, запровадила податок спочатку в 2022 році, щоб цього року подвоїти його до загальної суми 15 євро на людину за кожну ніч, проведену в цьому регіоні, причому ціна буде вищою залежно від типу житла.

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Наразі туристи, які проживають у п’ятизіркових готелях Каталонії, мають заплатити 7,50 євро, приблизно 5,70 євро — у чотиризіркових готелях і 6,25 євро — в орендованих апартаментах.

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Як зазначається в угоді, принаймні 25 відсотків доходів, які генерує це завдання, буде спрямовано на фінансування житлової політики та надання житла групам людей, які не можуть собі це дозволити.

Туристичний податок у Барселоні може сягати 15 євро за ніч, тоді як у решті регіону його можна збільшити лише за певних умов. Такі умови включають доплату, яка раніше діяла лише в Барселоні.

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Жессіка Альбіах, лідер Комун у парламенті, та Алісія Ромеро, міністр економіки, підписали минулого тижня нову угоду, яка є частиною нового податкового заходу. Посадовці також домовилися подвоїти податок на передачу електроенергії до 20 відсотків для тих, хто володіє більше ніж п’ятьма квартирами.

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Хоча багато хто скаржився, що ця сума зависока і може відлякати туристів, чиновники сказали, що це розумний податок, особливо враховуючи популярність Каталонії як туристичного напрямку.

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«Людина, яка приїжджає до Каталонії, заплативши 400 або 500 євро за ніч у готелі, може заплатити на 7 євро більше. У нас рекордна кількість туристів, і нові цифри податку, про які ми говоримо, не накладають жодних обмежень ні на туризм, ні на приїзд відвідувачів» — сказав Девід Сід, речник парламенту.

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