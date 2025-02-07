Що в Іспанії можна відвідати безкоштовно — Finance.ua

Що в Іспанії можна відвідати безкоштовно Сьогодні 18:30 — Світ

Що в Іспанії можна відвідати безкоштовно

Європейські країни продовжують відкривати свої двері як туристам, так і біженцям. Країни з розвинутою культурою і багатою історією, як Німеччина, Польща, Франція, Італія та Іспанія, пропонують багато цікавих місць, доступних безкоштовно або за символічну плату.

Іспанія приваблює відвідувачів своїм теплим кліматом, історією, традиційними фламенко та паея, а також дивовижними архітектурними пам’ятками, такими як Саграда Фамілія у Барселоні.

Станом на 2024 рік в Іспанії перебуває приблизно 198 тис. українських біженців, розподілених по всій країні, але найбільше в регіонах Мадрида та Каталонії.

Музеї та архітектурні памʼятки

Музей Прадо, Мадрид. Безкоштовний вхід у будні з 18:00 до 20:00. Звичайний вхід — 15 євро (600 грн).

Кафедральний собор Севільї. Безкоштовний вхід у певні години, що дозволяє оцінити велич цієї історичної споруди.

Театри та вуличні виступи

Фестиваль фламенко у Севільї. Часто проходять безкоштовні виступи на вулицях міста.

Музичні концерти на пляжах Барселони. Програми безкоштовні для всіх відвідувачів.

Гастрономія та ринки

Місцеві ринки в Барселоні та Мадриді: Безкоштовні дегустації та продаж закусок за низькими цінами.

Тапас-бари. Пропонують безкоштовні закуски в разі замовлення напою.

Туристичні маршрути

Гірські стежки в Піренеях. Безкоштовні маршрути з видами на природу і гори.

Парк Гуель. Деякі частини парку доступні для відвідування безкоштовно.

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Раніше ми писали про 10 небезпечних районів в Іспанії, куди краще не потрапляти.

Небезпечні райони в Іспанії:

Carabanchel (Мадрид): грабежі, крадіжки, зґвалтування, наркотики.

Cañada Real (Мадрид): відомий своїми наркопритонами.

Distrito Sur (Кордова): високий рівень злочинності та наркоманії, соціальне гетто.

El Cabañal (Валенсія): агресивні напади, грабежі, крадіжки.

El Príncipe (Сеута): організована злочинність і наркоторгівля.

Los Pajaritos (Севілья): грабежі, наркотики, соціальна ізоляція.

Las Tres Mil Viviendas (Севілья): подібні проблеми, гетто.

El Puche (Альмерія): грабежі, крадіжки, зґвалтування, наркотики.

La Mina (Барселона): соціальне гетто з численними проблемами.

El Raval (Барселона): грабежі, наркоторгівля.

Подорожуючи великими містами Іспанії, будьте обачними та уникайте цих місць, особливо вночі.

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