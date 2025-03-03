Іспанію визнано найкращим напрямком для цифрових кочівників у 2025 році: ТОП-10 країн (інфографіка) — Finance.ua

Іспанію визнано найкращим напрямком для цифрових кочівників у 2025 році: ТОП-10 країн (інфографіка) Сьогодні 18:33 — Світ

Іспанію визнано найкращим напрямком для цифрових кочівників у 2025 році: ТОП-10 країн (інфографіка)

Підприємці, фрілансери та ті, хто працює віддалено, також відомі як цифрові кочівники, постійно шукають місця, де вони можуть процвітати професійно та особисто.

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Зібравши найвищий бал як ідеальне місце для цих працівників, Іспанія особливо виділяється своєю туристичною популярністю, дозволяючи цифровим кочівникам підтримувати розважальний спосіб життя, а також відповідати професійним критеріям, які вони встановили для себе.

Як обирали

Ця система рейтингу базується на шести визначальних факторах, які вказують, наскільки кожна країна зручна для цифрових кочівників. Швидкість Інтернету є першим визначальним фактором, що дозволяє цифровим кочівникам виконувати свої завдання, не турбуючись про своє підключення до Інтернету.

Політика оподаткування є ще одним ключовим фактором у цьому індексі, визначаючи, скільки цифрові кочівники повинні платити та скільки вони можуть отримати вигоди від періоду звільнення від оподаткування, поки вони працюють віддалено. Оподаткування часто може бути умовою «зробити це або порушити» для цифрових кочівників, які шукають чудового місця для себе та своєї кар’єри.

Країни в усьому світі мають вимоги щодо доходу, який цифрові кочівники мають заробляти, щоб мати право на отримання візи. Таким чином, вимоги до доходу для отримання візи є вирішальними для цифрових кочівників і повинні бути включені в цей індекс. Витрати на життя також включені в цю систему рейтингу.

Охорона здоров’я, яку може запропонувати країна, також є частиною індексу, підкреслюючи, що цифрові кочівники враховують, які послуги вони можуть отримати в певному місці, перш ніж переїхати туди. Популярність у туризмі, яка часто описує, наскільки яскравим і цікавим може бути напрямок, також є ще одним аспектом, який може вплинути на рішення цифрових кочівників оселитися в країні.

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10 найкращих країн для цифрових кочівників у 2025 році

Виходячи з усіх цих факторів, у першу десятку країн, які є найкращими напрямками для цифрових кочівників, входить Іспанія, яка виділяється своєю популярністю серед туристів, за нею йдуть Об’єднані Арабські Емірати, які позиціонуються як другі за показником завдяки високій швидкості Інтернету та нульовим відсотковим ставкам оподаткування. Кюрасао, який займає десяте місце в цій системі рейтингу, є однією з найменшої кількості країн, які мають подібні податкові ставки.

Чорногорія та Багамські острови є третьою та четвертою найкращими країнами для цифрових кочівників, тоді як Угорщина займає п’яте місце.

Далі йде Канада, отримавши оцінку цифрового кочівника 3,43, що ставить країну на шосте місце. У той час як Канада займає таке високе місце, особливо через низькі вимоги до мінімального доходу, Румунія, яка займає сьоме місце, має одну з найдоступніших умов життя в цьому списку.

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Португалія та Бразилія є восьмою та дев’ятою країнами в рейтингу найкращих напрямків для цифрових кочівників, вирізняючись низьким податком, високим рівнем популярності в туризмі та вимогами до мінімального доходу.

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