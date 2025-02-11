Жінки в Іспанії заробляють на 4856 євро менше, ніж чоловіки (причини) — Finance.ua

Жінки в Іспанії заробляють на 4856 євро менше, ніж чоловіки (причини) Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Жінки в Іспанії заробляють на 4856 євро менше, ніж чоловіки (причини)

Згідно зі звітом профспілки CC. OO в Іспанії, у 2023 році середня річна зарплата чоловіків в Іспанії склала 29 615 євро, тоді як жінки отримували 24 758 євро, що на 19,6% менше. Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Тобто жінки в Іспанії заробляють на 4856 євро на рік менше за чоловіків.

У деяких секторах, таких як адміністрація, наука, медицина та фінанси, розрив у доходах досягає 30%.

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Причини

Основна причина — нерівномірний розподіл сімейних обов’язків: жінки у 11 разів частіше працюють неповний день, що обмежує їхні кар’єрні можливості.

Попри соціальні реформи, за останні 10 років розрив скоротився лише на 10%.

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За оцінками експертів, без додаткових законодавчих змін на його повне усунення знадобиться ще щонайменше 20 років.

Нагадаємо, в п’ятірку найпопулярніших серед українців країн Європи входить Іспанія. Сюди виїхали понад 200 тисяч українців.

Мігранти обирають цю країну за її вигідну економіку та високі зарплати. Значення у виборі відіграють також сприятливі кліматичні умови, мальовнича місцевість та доброзичливі жителі. До того ж Іспанія продовжує приймати українських біженців і надавати їм статус тимчасового захисту до березня 2025 року.

За даними Numbeo, однокімнатну квартиру в Іспанії можна орендувати за ціною від 700 до 950 євро. За трикімнатну потрібно заплатити близько 1100−1500 євро. Але ціна тут залежить від багатьої факторів: регіона Іспанії, міста чи села, района та багатьох інших аспектів.

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