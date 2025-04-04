Іспанія офіційно припинила дію «золотих віз» — Finance.ua

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Іспанія офіційно припинила дію «золотих віз»

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Іспанія офіційно припинила дію «золотих віз»
Іспанія офіційно припинила дію «золотих віз»
Як повідомила Служба з питань житлового будівництва та міського розвитку Іспанії, з квітня 2025 року офіційно скасувано програму «золотих віз».
Нагадаємо, програма дозволяла іноземцям отримувати посвідку на проживання в обмін на інвестиції в нерухомість на суму від 500 000 євро.
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«Скасовуються пільги, які наразі передбачені у сфері житлової нерухомості, а також для інших видів інвестицій, припиняється видача віз на проживання для інвесторів в Іспанії», — пишуть у повідомленні.

Для чого це

Міністр житлового будівництва та містобудування Іспанії Ізабель Родрігес заявила, що скасування цієї програми має позитивно вплинути на ринок нерухомості, зменшивши тиск на ціни та розширивши доступ до житла для іспанців.
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Раніше ми писали про розгляд старих заявок на візи — всі заявки, подані до квітня 2025 року, будуть опрацьовані за старими правилами.
Продовження чинних віз: власники вже виданих «золотих віз» зможуть продовжувати їх без змін.
Програма «золотих віз» принесла Іспанії мільярди євро, особливо в сектор нерухомості. Але її скасування покликане зменшити нерівність, спричинену доступністю резиденцій через інвестиції.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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