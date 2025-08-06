Скільки абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет — Finance.ua

Скільки абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

Скільки абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет

Рекомендації на зарахування на бюджет отримали 65,5 тис. вступників на бакалаврат, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

«Рекомендації до зарахування — уже в електронних кабінетах вступників! Алгоритм адресного розміщення спрацював — і спрацював так, як і було задумано: за логікою виставлених пріоритетів і результатів вступників. Це робить систему вступу зрозумілішою, справедливішою і чеснішою. А ще — підсилює відповідальність вибору», — написав Винницький в мережі Facebook.

Цього року вперше алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, а й на контрактні.

З загалом рекомендації отримали 176 376 вступників, з яких:

65 493 — на бюджет,

110 883 — на контракт.

Серед тих, хто отримав бюджетне місце: 61 178 осіб — денна форма навчання, а 4 315 — заочна форма.

За Квотою-1 рекомендації отримали 4 060 осіб (з них 728 — заочна форма), а за Квотою-2 — 4 960 осіб (з них 129 — заочна форма).

«Разом — 13,5% усіх рекомендованих на бюджет. Ця цифра тривожить але про неї напишу окремо завтра. Слід мати на увазі, що крім „квотників“, ще є і інші пільгові категорії студентів, які будуть претендувати на бюджетні місця поза конкурсом», — додав заступник міністра.

60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом, а 86% - за одним із трьох перших пріоритетів.

«Нагадую: якщо навпроти однієї з ваших заяв з’явився статус «Рекомендовано» — це саме та заява, за якою можна навчатися. Для зарахування потрібно виконати відповідні вимоги до 18:00 9 серпня.

У 2023 році в Україні 78 680 абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет, в 2024 році — 69 603 абітурієнти.

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