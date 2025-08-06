Скільки абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет — Finance.ua

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Скільки абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет

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Скільки абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет
Скільки абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет
Рекомендації на зарахування на бюджет отримали 65,5 тис. вступників на бакалаврат, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.
«Рекомендації до зарахування — уже в електронних кабінетах вступників! Алгоритм адресного розміщення спрацював — і спрацював так, як і було задумано: за логікою виставлених пріоритетів і результатів вступників. Це робить систему вступу зрозумілішою, справедливішою і чеснішою. А ще — підсилює відповідальність вибору», — написав Винницький в мережі Facebook.
Цього року вперше алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, а й на контрактні.
З загалом рекомендації отримали 176 376 вступників, з яких:
  • 65 493 — на бюджет,
  • 110 883 — на контракт.
Серед тих, хто отримав бюджетне місце: 61 178 осіб — денна форма навчання, а 4 315 — заочна форма.
За Квотою-1 рекомендації отримали 4 060 осіб (з них 728 — заочна форма), а за Квотою-2 — 4 960 осіб (з них 129 — заочна форма).
«Разом — 13,5% усіх рекомендованих на бюджет. Ця цифра тривожить але про неї напишу окремо завтра. Слід мати на увазі, що крім „квотників“, ще є і інші пільгові категорії студентів, які будуть претендувати на бюджетні місця поза конкурсом», — додав заступник міністра.
60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом, а 86% - за одним із трьох перших пріоритетів.
«Нагадую: якщо навпроти однієї з ваших заяв з’явився статус «Рекомендовано» — це саме та заява, за якою можна навчатися. Для зарахування потрібно виконати відповідні вимоги до 18:00 9 серпня.
У 2023 році в Україні 78 680 абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет, в 2024 році — 69 603 абітурієнти.
За матеріалами:
Finance.ua
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