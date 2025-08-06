Які виплати можна буде отримувати на «Дія.Картку» — Finance.ua
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Які виплати можна буде отримувати на «Дія.Картку»

Особисті фінанси
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Які виплати можна буде отримувати на «Дія.Картку»
Які виплати можна буде отримувати на «Дія.Картку»
«Дія.Картка» ― це цифровий банківський продукт, що працюватиме в інтеграції з застосунком «Дія». Інструмент дозволяє отримувати цільові та нецільові державні виплати.
Наразі йдеться про віртуальну картку, проте у майбутньому банки зможуть випустити пластикову. Валюта одна ― українська гривня.
Особливості цифрового продукту:
  • отримання всіх соціальних виплат в одному місці;
  • розподіл рахунків для цільових та нецільових виплат;
  • відстеження використання грошей за призначенням.
Цей інструмент вже тестували у грудні 2024 року. Тоді на рахунок приходили лише кошти за програмою «єКнига». Відкрити «Дія.Картку» можна було у п’яти банках. Наразі перелік виплат та банківських установ-партнерів ширший.

Перелік виплат

На цю картку можна отримувати різні види державних виплат:
  • пенсія;
  • виплати по безробіттю;
  • соціальна допомога;
  • виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • грошові виплати від міжнародних організацій;
  • спеціалізовані програми ― «єКнига», «єМалятко», «Пакунок школяра», «Ветеранський спорт» тощо;
  • виплати за військовими облігаціями.
Варто зазначити, що тут вказана спеціалізована програма, яка запрацює найближчим часом ― «Пакунок школяра». Це допомога родинам, що 2025 року відправляють дитину у перший клас. Сума виплати складає 5 тис. грн на кожного першокласника. Витратити гроші можна лише на канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття.
Читайте більше деталей у нашій статті:

«Дія.Картка»: що зміниться для українців після її запуску

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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