Які виплати можна буде отримувати на «Дія.Картку» — Finance.ua

Які виплати можна буде отримувати на «Дія.Картку»
«Дія.Картка» ― це цифровий банківський продукт, що працюватиме в інтеграції з застосунком «Дія». Інструмент дозволяє отримувати цільові та нецільові державні виплати.
Наразі йдеться про віртуальну картку, проте у майбутньому банки зможуть випустити пластикову. Валюта одна ― українська гривня.
Особливості цифрового продукту:
- отримання всіх соціальних виплат в одному місці;
- розподіл рахунків для цільових та нецільових виплат;
- відстеження використання грошей за призначенням.
Цей інструмент вже тестували у грудні 2024 року. Тоді на рахунок приходили лише кошти за програмою «єКнига». Відкрити «Дія.Картку» можна було у п’яти банках. Наразі перелік виплат та банківських установ-партнерів ширший.
Перелік виплат
На цю картку можна отримувати різні види державних виплат:
- пенсія;
- виплати по безробіттю;
- соціальна допомога;
- виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- грошові виплати від міжнародних організацій;
- спеціалізовані програми ― «єКнига», «єМалятко», «Пакунок школяра», «Ветеранський спорт» тощо;
- виплати за військовими облігаціями.
Варто зазначити, що тут вказана спеціалізована програма, яка запрацює найближчим часом ― «Пакунок школяра». Це допомога родинам, що 2025 року відправляють дитину у перший клас. Сума виплати складає 5 тис. грн на кожного першокласника. Витратити гроші можна лише на канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття.
Читайте більше деталей у нашій статті:
«Дія.Картка»: що зміниться для українців після її запуску
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