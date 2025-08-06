Які виплати можна буде отримувати на «Дія.Картку» — Finance.ua

Які виплати можна буде отримувати на «Дія.Картку» Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Які виплати можна буде отримувати на «Дія.Картку»

«Дія.Картка» ― це цифровий банківський продукт, що працюватиме в інтеграції з застосунком «Дія». Інструмент дозволяє отримувати цільові та нецільові державні виплати.

Наразі йдеться про віртуальну картку, проте у майбутньому банки зможуть випустити пластикову. Валюта одна ― українська гривня.

Особливості цифрового продукту:

отримання всіх соціальних виплат в одному місці;

розподіл рахунків для цільових та нецільових виплат;

відстеження використання грошей за призначенням.

Цей інструмент вже тестували у грудні 2024 року. Тоді на рахунок приходили лише кошти за програмою « єКнига ». Відкрити «Дія.Картку» можна було у п’яти банках. Наразі перелік виплат та банківських установ-партнерів ширший.

Перелік виплат

На цю картку можна отримувати різні види державних виплат:

пенсія;

виплати по безробіттю;

соціальна допомога;

виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

грошові виплати від міжнародних організацій;

спеціалізовані програми ― «єКнига», «єМалятко», «Пакунок школяра», «Ветеранський спорт» тощо;

виплати за військовими облігаціями.

Варто зазначити, що тут вказана спеціалізована програма, яка запрацює найближчим часом ― «Пакунок школяра». Це допомога родинам, що 2025 року відправляють дитину у перший клас. Сума виплати складає 5 тис. грн на кожного першокласника. Витратити гроші можна лише на канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття.

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