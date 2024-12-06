«єКнига»: вже в грудні 18-річні українці почнуть отримувати в Дії гроші на книжки — Finance.ua
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«єКнига»: вже в грудні 18-річні українці почнуть отримувати в Дії гроші на книжки

Особисті фінанси
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«єКнига»: вже в грудні 18-річні українці почнуть отримувати в Дії гроші на книжки
«єКнига»: вже в грудні 18-річні українці почнуть отримувати в Дії гроші на книжки
Уряд ухвалив постанову про запуск єКниги в застосунку Дія. 18-річні українці отримають фінансову допомогу в розмірі 908 гривень. Ці кошти можна буде витратити на придбання книг українською мовою — у паперовій, електронній формі чи аудіоформаті.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство цифрової трансформації України.
Протягом 3 місяців після зарахування коштів їх необхідно використати в книгарнях, що доєднались до програми.
Як скористатися послугою:
  1. Авторизуватися у застосунку Дія.
  2. Обрати послугу.
  3. Відкрити спеціальний рахунок для зарахування допомоги.
  4. Використати кошти у книгарнях, що беруть участь у програмі, протягом трьох місяців.
Якщо кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.
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Послуга доступна для громадян України, які досягли 18-річчя з 2024 року.
Нагадаємо, 17 травня Володимир Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Державна програма «єКнига» мала набути чинності з 1 липня 2024 року.
З грудня також починає працювати програма «Зимова єПідтримка» — це ініціатива держави для надання одноразової допомоги у розмірі 1 тис. гривень громадянам України. Отримати кошти можна через застосунок «Дія», або альтернативними способами для тих, хто не користується цифровими сервісами.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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