«єКнига»: вже в грудні 18-річні українці почнуть отримувати в Дії гроші на книжки — Finance.ua

«єКнига»: вже в грудні 18-річні українці почнуть отримувати в Дії гроші на книжки Сьогодні 11:32 — Особисті фінанси

«єКнига»: вже в грудні 18-річні українці почнуть отримувати в Дії гроші на книжки

Уряд ухвалив постанову про запуск єКниги в застосунку Дія. 18-річні українці отримають фінансову допомогу в розмірі 908 гривень. Ці кошти можна буде витратити на придбання книг українською мовою — у паперовій, електронній формі чи аудіоформаті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство цифрової трансформації України.

Протягом 3 місяців після зарахування коштів їх необхідно використати в книгарнях, що доєднались до програми.

Як скористатися послугою:

Авторизуватися у застосунку Дія. Обрати послугу. Відкрити спеціальний рахунок для зарахування допомоги. Використати кошти у книгарнях, що беруть участь у програмі, протягом трьох місяців.

Якщо кошти залишаться невикористаними, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.

Послуга доступна для громадян України, які досягли 18-річчя з 2024 року.

Нагадаємо, 17 травня Володимир Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Державна програма «єКнига» мала набути чинності з 1 липня 2024 року.

З грудня також починає працювати програма «Зимова єПідтримка» — це ініціатива держави для надання одноразової допомоги у розмірі 1 тис. гривень громадянам України. Отримати кошти можна через застосунок «Дія», або альтернативними способами для тих, хто не користується цифровими сервісами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.