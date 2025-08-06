НАЗК виявляє елітні авто в деклараціях за зниженою ціною — Finance.ua

НАЗК виявляє елітні авто в деклараціях за зниженою ціною Сьогодні 14:33 — Особисті фінанси

Національне агентство з питань запобігання корупції у деклараціях чиновників виявило тенденцію до зростання кількості транспортних засобів, задекларованих за ціною, ймовірно, нижчою за ринкову.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

НАЗК проаналізувало дані декларацій за 2022−2024 роки щодо нових авто, придбаних за зменшеною вартістю:

у 2022 році декларанти придбали 1,47 тис. автівок 2022 року випуску, серед яких 63 за ціною менше 400 тис. грн;

у 2023 році кількість придбаних авто 2022 та 2023 років випуску складає 4 тис., серед них 150 за ціною менше 400 тис. грн;

у 2024 році — 5,39 тис. легкових автомобілів 2022—2024 років випуску, з яких 336 за ціною менше 400 тис. грн.

Інфографіка: nazk.gov.ua

Під час здійснення повних перевірок декларацій НАЗК неодноразово фіксувало випадки, коли декларанти або члени їхніх сімей набували транспортні засоби за ціною, суттєво меншою за середньоринкову.

У чому може бути причина низької вартості

Як пояснили в НАЗК, на вартість автомобіля насамперед впливає його експлуатаційний знос (найчастіше це автомобілі, придбані на аукціонах за кордоном) та/або технічний стан (як правило, це автомобілі після ДТП, які потребують суттєвого ремонту).

На формування вартості автомобіля, значно нижчої за ринкову, також може впливати наявність родинних зв’язків між продавцем і покупцем (наприклад, договір між братами, подружжям тощо). Але такі випадки мають бути підтверджені документально.

Якщо пояснень або підтверджень немає, то це може свідчити про:

прихований подарунок або хабар;

спробу знизити податкове навантаження;

наявність необґрунтованих активів (відсутність підтверджених джерел доходів).

Наприклад, депутатка Обухівської міської ради відобразила у декларації за 2023 рік відомості про те, що член її сім’ї придбав автомобілі Mercedes-Benz S 560 2018 року випуску за 149 тис. грн та Toyota Camry 2017 року випуску за 10 тис. грн.

Під час повної перевірки декларації встановлено, що ринкова вартість таких транспортних засобів становить понад 2,9 млн грн та 717 тис. грн відповідно. При цьому розмір доходів декларантки та члена її сім’ї, отриманих з підтверджених джерел, не дозволяв здійснити такі видатки. Під час перевірки встановлено неточність оцінки задекларованих активів та ознаки необґрунтованості активів.

НАЗК направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідні матеріали для розгляду питання щодо звернення до суду з позовом про стягнення активів в дохід держави.

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