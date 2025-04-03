Італія посилила вимоги для отримання громадянства — Finance.ua

Італія посилила вимоги для отримання громадянства Сьогодні 18:00 — Світ

Італія посилила вимоги для отримання громадянства

Раніше наявність італійського коріння була достатньою для того, щоб людині видали громадянство Італії. Однак нещодавно уряд посилив правила видачі громадянства за походженням.

Тепер тим людям, які мають італійське коріння, стало важче отримати паспорт країни, повідомляє CNN

Раніше право на отримання громадянства мав будь-хто, чиї предки були італійцями й жили в країні після 17 березня 1861 року, коли було створено Королівство Італія. Проте тепер все стало значно складніше. 28 березня уряд Італії посилив правила отримання громадянства за походженням.

Згідно з новими правилами, заявники повинні:

мати принаймні одного італійського батька або дідуся чи бабусю;

продемонструвати знання італійської мови, що раніше було необхідним лише для натуралізації через проживання або шлюб;

скласти кваліфікаційний іспит — це державний іспит із 5 частин, який проводиться кілька разів на рік. Або еквівалентний тест вищого рівня для тих, хто не проживає в Італії.

Заявникам не обов’язково жити в Італії, проте вони все ж повинні прожити в країні 3 роки, щоб мати право на подання заявки.

Закон передадуть до парламенту для ратифікації через 60 днів, і в нього ще можуть внести деякі зміни. Проте нові заявки на громадянство вже повинні відповідати цим вимогам.

Нагадаємо, в регіоні Тренто на півночі Італії платитимуть по 100 тисяч євро італійцям, які готові оселитися в гірських містечках. Ті, хто погодяться на пропозицію, повинні прожити в регіоні 10 років або здати житло в оренду на цей період. Ідеться про регіон, де гірський масив Доломіти зустрічається з Альпами. Для цього проєкту розглядають 33 міста, які перебувають фактично «на межі вимирання», оскільки кількість порожніх і покинутих будинків перевищує кількість заселених.

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