Уряд збільшив виплати постраждалим українцям: кого це стосується — Finance.ua
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Уряд збільшив виплати постраждалим українцям: кого це стосується

Особисті фінанси
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Уряд збільшив виплати постраждалим українцям: кого це стосується
Уряд збільшив виплати постраждалим українцям: кого це стосується
6 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про збільшення розміру щомісячної грошової компенсації для осіб, які отримали ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та мають потребу в постійному догляді або медичному забезпеченні.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Люди не повинні залишатися наодинці зі своїми проблемами після травм чи хвороб, отриманих на роботі. Ми посилюємо підтримку тих, хто потребує стороннього догляду, ліків, медичних виробів», — зазначила вона.
Відтепер розмір щомісячної компенсації залежатиме від рівня потреби постраждалого і становитиме:
  • 4 000 грн — за наявності потреби в спеціальному медичному догляді та одночасному забезпеченні ліками або медичними виробами;
  • 2 000 грн — якщо необхідні постійний сторонній догляд і медичне забезпечення;
  • 1 333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;
  • 800 грн — у разі потреби в санітарно-гігієнічних засобах та ліках або медичних виробах.
Таке рішення дасть змогу забезпечити постраждалим кращу підтримку та зменшить фінансове навантаження на родини.
Нагадаємо, 30 липня затвердив нову ініціативу ― єдиний інструмент для отримання всіх державних виплат. Він називається «Дія.Картка». Саме на неї буде виплачуватися пенсія, соціальна допомога, виплати по безробіттю та багато інших виплат. Детально про це розповіли у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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