Італія виділить кошти на відновлення енергосектору України — Finance.ua

Італія виділить кошти на відновлення енергосектору України Сьогодні 13:33 — Енергетика

Італія виділить кошти на відновлення енергосектору України

Україна та Італія підписали угоду, згідно з якою офіційний Рим виділить 13 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

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Відповідна угода була підписана надзвичайним і повноважним послом Італії в Україні Карло Формозою у присутності заступника глави Міненерго України Романа Андарака, який висловив вдячність Італії «за підтримку відновлення українського енергосектору».

Про Фонд підтримки енергетики

Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи Міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон на базі Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають понад 1 млрд євро.

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Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергообʼєкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.

Нагадаємо, Державний департамент США припинив ініціативу , яка інвестувала мільйони доларів у відновлення енергетичної інфраструктури України після російських атак.

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