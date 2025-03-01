Італія виділить кошти на відновлення енергосектору України — Finance.ua
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Італія виділить кошти на відновлення енергосектору України

Енергетика
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Італія виділить кошти на відновлення енергосектору України
Італія виділить кошти на відновлення енергосектору України
Україна та Італія підписали угоду, згідно з якою офіційний Рим виділить 13 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
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Відповідна угода була підписана надзвичайним і повноважним послом Італії в Україні Карло Формозою у присутності заступника глави Міненерго України Романа Андарака, який висловив вдячність Італії «за підтримку відновлення українського енергосектору».

Про Фонд підтримки енергетики

Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи Міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон на базі Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають понад 1 млрд євро.
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Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.
За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергообʼєкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.
Нагадаємо, Державний департамент США припинив ініціативу, яка інвестувала мільйони доларів у відновлення енергетичної інфраструктури України після російських атак.
За матеріалами:
Finance.ua
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