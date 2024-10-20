Португалія планує запровадити гуманітарні візи — Finance.ua

Португалія планує запровадити гуманітарні візи Вчора 22:22 — Світ

Португалія планує запровадити гуманітарні візи

Парламент Португалії схвалив законопроєкт про створення гуманітарної візи.

Про це повідомляє Correio da Manhã.

Як це працюватиме

Повідомляється, що документ дасть змогу людям, яких переслідують на батьківщині, отримати спеціальну візу в Португалію, щоб, приїхавши, попросити в ній політичного притулку.

Наразі це можна зробити за туристичною візою, яку потрібно отримувати в країні громадянства або в іншій — за наявності посвідки на проживання.

Процедуру видачі гуманітарних віз тепер розроблять у парламентському комітеті з конституційних питань.

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Партія «Ліберальна ініціатива», яка підготувала законопроєкт, хоче домогтися, щоб гуманітарну візу можна було отримувати в португальському посольстві в будь-якій країні, а не їхати на батьківщину «з усіма наслідками, що випливають із цього, ризиками».

На візу, зокрема, зможуть розраховувати росіяни, яких переслідують за «політичними мотивами», зазначають португальські депутати.

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