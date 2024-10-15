У Португалії планують знизити податки для людей віком до 35 років — Finance.ua
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У Португалії планують знизити податки для людей віком до 35 років

Особисті фінанси
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У Португалії планують знизити податки для людей віком до 35 років
У Португалії планують знизити податки для людей віком до 35 років
У Португалії планують знизити податки для людей віком до 35 років, щоб відмовити їх від еміграції, а також заохотити іноземців.
Про це пише Euronews.

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Зазначається, що уряд запропонував податкові пільги для молоді в новому бюджеті на 2025 рік, щоб заохотити молодих португальців не залишати країну. Нова політика також стосуватиметься іноземців, оскільки уряд прагне залучити молодь до переїзду до Португалії.
Згідно з ініціативою, особи віком до 35 років не сплачуватимуть податок з доходу до 28 000 євро в перший рік. Тоді податковий тягар поступово зростатиме протягом десяти років. У наступні роки їх буде звільнено від 75%, потім 50% і потім 25% податків, поступово знижуючи податкові пільги протягом наступних 9 років.
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Міністр фінансів Хоакім Міранда Сарменто заявив, що податкові пільги є основним інструментом для утримання молоді в країні. За оцінками FT, від 350 000 до 400 000 осіб зможуть скористатися податковими пільгами.
Очікується, що податкові пільги для молоді коштуватимуть близько 650 мільйонів євро або майже 0,2% ВВП.
У червні набуло чинності звільнення від сплати податку на нерухоме майно і гербового збору для купівлі основного житла молодими людьми до 35 років.
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Нагадаємо, середня зарплата та загалом фінансова винагорода в Україні суттєво відрізняється від Європи. У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.
Як показав останній звіт Європейського управління праці, Португалія стикається з нестачею робочої сили. Там йдеться про те, що не вистачає робочої сили в 31 професії.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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