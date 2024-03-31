У Португалії одразу кілька популярних серед туристів міст вводять туристичний податок — Finance.ua
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У Португалії одразу кілька популярних серед туристів міст вводять туристичний податок

Світ
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У Португалії одразу кілька популярних серед туристів міст вводять туристичний податок
У Португалії одразу кілька популярних серед туристів міст вводять туристичний податок, Фото: Unsplash
Багато туристичних міст світі вводять туристичний податок, щоб знизити наплив мандрівників у розпал морського сезону. Португалія не стала виключенням. У кількох туристичних містах країни вже працює система стягнення податку.
Про це пише SchengenVisaInfo.

У яких містах доведеться платити

Зазначається, що міжмуніципальне співтовариство Алгарве запровадило туристичний податок ще у 2019 році. Проте невдовзі світ накрила пандемія.
Минулого року в окрузі Фару у 2023 році відразу 16 муніципалітетів погодилися стягувати з мандрівників додаткову плату. Цей приклад взяли й інші округи.
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Популярне серед туристів місто Портімао вже почало стягувати податок з березня цього року. До нього у травні приєднається й Албуфейра.

За які послуги стягуватимуть плату з туристів

Платитимуть мандрівники, які зупиняються на ночівлю у:
  • кемпінгах;
  • готелях;
  • на стоянках для автофургонів.
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Усі податкові надходження спрямують на розвиток туристичної сфери. Далі гроші спрямують на інвестиції, пов’язані з туризмом. Насамперед мовиться про підтримку:
  • екології;
  • культури;
  • збереження визначних місцевих локацій.
Варто зауважити, що у 2024 році відвідувачів Алгарве може бути навіть більше, аніж у минулі роки.
Саме цього літа туристична сфера остаточно повернеться на допандемійний рівень.

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За матеріалами:
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