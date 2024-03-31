У Португалії одразу кілька популярних серед туристів міст вводять туристичний податок — Finance.ua

У Португалії одразу кілька популярних серед туристів міст вводять туристичний податок
Багато туристичних міст світі вводять туристичний податок, щоб знизити наплив мандрівників у розпал морського сезону. Португалія не стала виключенням. У кількох туристичних містах країни вже працює система стягнення податку.
Про це пише SchengenVisaInfo.
У яких містах доведеться платити
Зазначається, що міжмуніципальне співтовариство Алгарве запровадило туристичний податок ще у 2019 році. Проте невдовзі світ накрила пандемія.
Минулого року в окрузі Фару у 2023 році відразу 16 муніципалітетів погодилися стягувати з мандрівників додаткову плату. Цей приклад взяли й інші округи.
Популярне серед туристів місто Портімао вже почало стягувати податок з березня цього року. До нього у травні приєднається й Албуфейра.
За які послуги стягуватимуть плату з туристів
Платитимуть мандрівники, які зупиняються на ночівлю у:
- кемпінгах;
- готелях;
- на стоянках для автофургонів.
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Усі податкові надходження спрямують на розвиток туристичної сфери. Далі гроші спрямують на інвестиції, пов’язані з туризмом. Насамперед мовиться про підтримку:
- екології;
- культури;
- збереження визначних місцевих локацій.
Варто зауважити, що у 2024 році відвідувачів Алгарве може бути навіть більше, аніж у минулі роки.
Саме цього літа туристична сфера остаточно повернеться на допандемійний рівень.
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