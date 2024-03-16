ТОП-4 країн для бюджетної відпустки навесні (фото) — Finance.ua

ТОП-4 країн для бюджетної відпустки навесні (фото) Сьогодні 18:18 — Світ

ТОП-4 країн для бюджетної відпустки навесні (фото)

Правильно обраний час для подорожі може зекономити гроші мандрівникам навіть на поїздках до найпопулярніших серед туристів міст. Загальновідомим фактом є те, що їхати в Барселону чи Париж в пік сезону, влітку або на Різдво — дороговартісне задоволення. Однак є деякі «сезонні хитрощі» для відвідування цих та більш незвичайних місць земної кулі.

Видання Travel Off Path з посиланням на дані компанії Bounce назвало чотири популярні туристичні напрямки, які є мрією багатьох мандрівників, і найкращий час для їхнього відвідування припадає саме на весну.

Куди найкраще поїхати навесні у відпустку

Чіангмай. Таїланд. Це місто називають «перлиною Півночі». Воно є культурним епіцентром, який пропонує глибоке занурення в традиції тайської культури через його розкішні храми та нічні ринки з різноманітними рукотворними товарами.

Bounce проаналізував, що вартість проживання в готелях Чіангмаю досягає максимуму в грудні, але значно знижується у травні, дозволяючи економити до 73,5%.

У травні температура повітря трохи вища, ніж у зимові місяці. Проте весняний період приваблює менше туристів та оминає сезон горіння від лютого до квітня, коли фермери спалюють врожай, спричиняючи димне забруднення повітря.

Однак до травня зазвичай починаються дощі, які очищають повітря.

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Ще одне місто в Таїланді, яке відоме красивими пляжами — Пхукет. Ціни на відпочинок тут вищі, аніж у Чіангмаї, через особливу популярність у туристів. Однак відвідування в травні може пропонувати значні знижки на проживання, до 73%.

Туристам тут відкриваються дивовижні краєвиди на блакитні води, численні ресторани та спа, а також широкий вибір житла від бюджетних хостелів до розкішних готелів.

Пхукет — ідеальне місцем для любителів гастрономічних пригод, які прагнуть ознайомитися з місцевою кухнею.

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На третьому місці - Каїр, столиця Єгипту. Місто пропонує значне зниження цін на готелі з лютого по липень, до 76%, роблячи цей період ідеальним для бюджетних подорожей.

Літо в Каїрі може бути надмірно жарким, але весняні місяці пропонують більш помірні температури в діапазоні +25 до +32 градусів Цельсія, а також менші натовпи, що дозволяє комфортніше досліджувати Сфінкса та піраміди Гізи.

Каїр відомий своєю кухнею, яскравим нічним життям і колоритними базарами, які пропонують незабутній шопінг. Для забезпечення безпеки та зручності, особливо для одиноких мандрівників, рекомендується вибирати групові екскурсії з досвідченими гідами.

Наступне місто у рейтингу — столиця Мальдів, Мале. Місто стало більш доступним для туристів завдяки розвитку авіаційних з'єднань, особливо після завершення зимового високого сезону, коли ціни на готелі з січня по серпень знижуються на 85%.

Цей райський куточок славиться своїми захопливими надводними бунгало, кристально чистою водою і багатим підводним світом. Відвідувачі можуть насолоджуватися пірнанням серед коралових рифів, дослідженням затонулих суден, а також релаксацією на безлюдних білосніжних пляжах.

Весна на Мальдівах також ідеально підходить для дайвінгу завдяки відмінній видимості під водою та ідеальним хвилям для серфінгу, роблячи цей період оптимальним для активного відпочинку на островах.

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