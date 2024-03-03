Балтійська держава відкрила 95 нових островів — Finance.ua
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Балтійська держава відкрила 95 нових островів

Світ
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Балтійська держава відкрила 95 нових островів
Балтійська держава відкрила 95 нових островів
Після складання нової карти узбережжя Балтійського моря і великих озер кожні вісім років Естонія виявила ще 95 морських островів, збільшивши свою загальну територію до 45 335 квадратних кілометрів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ERR.
Аерофотознімки і дані повітряного лазерного сканування, зібрані в 2020 році, були використані для більш точного визначення географічних особливостей країни. Це дозволило не тільки уточнити кількість морських островів, а й визначити нову загальну площу Естонії.
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Земельний департамент Естонії оновив карту країни (це роблять кожні 8 років). Виявилося, що територія її трохи зменшилася, але островів побільшало.
Картографування берегової лінії проводили на основі аерофотознімків та даних повітряного лазерного сканування, отриманих у 2020 році. Останні кілька років вчені вивчали їх та порівнювали з наявними даними.
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Так, через зміни берегової лінії Естонія втратила 4 квадратні кілометри землі - тепер її площа 45 335 квадратних кілометрів. Натомість набула 95 нових островів (до вже наявних 2 222), які утворилися через берегову ерозію та акрецію.
Мінімальний розмір морського острова, що враховується при картографуванні, становить сто квадратних метрів. У випадку стоячої та проточної води — двадцять квадратних метрів. Нові острови — це насамперед невеликі острівці, розташовані на мілководді прибережних вод.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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