Європейський туризм повернувся до допандемійного рівня у 2023: куди їдуть найбільше — Finance.ua

Європейський туризм повернувся до допандемійного рівня у 2023: куди їдуть найбільше Сьогодні 20:04 — Світ

Європейський туризм повернувся до допандемійного рівня у 2023: куди їдуть найбільше

Згідно з останнім квартальним звітом Європейської туристичної комісії (ETC) «Тенденції та перспективи європейського туризму», незважаючи на інфляційний тиск, потужне відновлення європейського туризму наприкінці 2023 року свідчить про багатообіцяюче відновлення, яке наближається до рівня допандемії.

Про це повідмомляє schengenvisainfo.com

Хоча кількість прибуттів і ночей іноземних туристів залишається трохи нижчою за показники 2019 року, стабільний попит на подорожі зберігається на всьому континенті та, як очікується, продовжиться до 2024 року.

Причиною такого пожвавлення є поїздки всередині ЄС з ключових ринків, таких як Німеччина, Франція та Нідерланди.

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Як пояснюється у звіті ETC, південноєвропейські напрямки лідирують у цьому звіті завдяки сприятливій погоді та доступній вартості подорожей.

Напрямки Південної Європи, які показали зростання за кількістю прибуттів:

Сербія.

Португалія.

Чорногорія.

Туреччина.

Мальта.

Незважаючи на труднощі, такі країни, як Ісландія та Нідерланди, також демонструють помітне відновлення, тоді як країни Східної Європи, що межують з росією, стикаються з повільнішим відновленням.

Крім того, ETC зазначив, що відновлення відбувається на тлі інфляційного тиску, який впливає як на промисловість, так і на туристів, причому в 4 кварталі минулого року спостерігалося зростання на 23 відсотки порівняно з рівнем 2019 року, особливо вплинувши на міжнародні рейси, відпустки та ціни на готелі.

Китай, США, Канада

У сфері далекомагістральних подорожей повернення китайських туристів після відновлення Китаю було поступовим, а кількість прибуттів у 2023 році залишалася значно нижчою за рівень до пандемії.

З іншого боку, ринки Північної Америки, особливо Сполучених Штатів і Канади, демонструють значне відновлення, збільшучи кількості прибуттів і ночей, разом із інноваційними розробками в екологічних варіантах подорожей, таких як комбіновані системи бронювання авіаквитків і залізниці до Європи, запроваджені Американськими та канадськими авіалініями.

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