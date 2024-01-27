Рейтинг найдешевших та найдорожчих міст для туризму у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг найдешевших та найдорожчих міст для туризму у 2024 році

Світ
74
Рейтинг найдешевших та найдорожчих міст для туризму у 2024 році
Рейтинг найдешевших та найдорожчих міст для туризму у 2024 році
Команда Wethrift проаналізувала вартість подорожей 2024-го. У результаті видала рейтинг із найдешевшими та найдорожчими напрямками світу.
Фахівці проаналізували десяток важливих критеріїв: кількість та вартість прямих перельотів із різних країн, доступність транспорту, ціни на житло, їжу, пам’ятки та інше.
Найдешевшими містами виявились:
  • Нью-Делі (Індія),
  • Ханой (В'єтнам),
  • Каїр (Єгипет),
  • Стамбул, (Туреччина),
  • Хургада (Єгипет).
Читайте також
Найдорожчими у рейтингу назвали:
  • Флоренція (Італія),
  • Белфаст (Велика Британія),
  • Сідней, (Австралія),
  • Нью-Йорк, (США),
  • Лондон, (Велика Британія).
За доступними розвагами та пам’ятками рекомендують їхати до Каїру, Хургади та Ханойу. Розщедритися доведеться в Стамбулі, Ріо-де-Жанейро та на Пхукеті.
Повний рейтинг із детальною інформацією можна знайти за посиланням.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua

За матеріалами:
dip.org.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.