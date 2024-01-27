Рейтинг найдешевших та найдорожчих міст для туризму у 2024 році — Finance.ua

Рейтинг найдешевших та найдорожчих міст для туризму у 2024 році Сьогодні 16:31 — Світ

Рейтинг найдешевших та найдорожчих міст для туризму у 2024 році

Команда Wethrift проаналізувала вартість подорожей 2024-го. У результаті видала рейтинг із найдешевшими та найдорожчими напрямками світу.

Фахівці проаналізували десяток важливих критеріїв: кількість та вартість прямих перельотів із різних країн, доступність транспорту, ціни на житло, їжу, пам’ятки та інше.

Найдешевшими містами виявились:

Нью-Делі (Індія),

Ханой (В'єтнам),

Каїр (Єгипет),

Стамбул, (Туреччина),

Хургада (Єгипет).

Читайте також В яких країнах найлегше і найтяжче отримати громадянство

Найдорожчими у рейтингу назвали:

Флоренція (Італія),

Белфаст (Велика Британія),

Сідней, (Австралія),

Нью-Йорк, (США),

Лондон, (Велика Британія).

За доступними розвагами та пам’ятками рекомендують їхати до Каїру, Хургади та Ханойу. Розщедритися доведеться в Стамбулі, Ріо-де-Жанейро та на Пхукеті.

Повний рейтинг із детальною інформацією можна знайти за посиланням

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.