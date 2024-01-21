В яких країнах найлегше і найтяжче отримати громадянство — Finance.ua

В яких країнах найлегше і найтяжче отримати громадянство Сьогодні 12:44 — Світ

В яких країнах найлегше і найтяжче отримати громадянство

Дослідження, проведене канадським імміграційним агентством CanadaCIS, показало, що Португалія входить до десятки країн, де найпростіше отримати громадянство.

Про це повідомляє портал SchengenVisaInfo.com

Читайте також В якій країні найсильніший паспорт у світі та на якому місці Україна

В аналізі, проведеному агентством шляхом збору даних про імміграцію з 2009 по 2021 рік, ключові висновки показують, що Швеція є найлегшою країною для громадян, які не є членами ЄС, щоб отримати громадянство, оскільки кожен десятий заявник, або 9,3 відсотка, отримує громадянство.

Крім того, Швеція має найвищий рівень прийому як для чоловіків, так і для жінок.

Жінки мають перевагу, з коефіцієнтом прийняття 10,02 відсотка, порівняно з 8,66 відсотка для чоловіків.

Крім того, список країн, які найлегше надають громадянство, завершується Нідерландами, Португалією та Ісландією, де рівень набуття громадянства є найвищим — перевищує один із 25 (чотири відсотки).

Португалія посідає четверте місце серед 32 європейських країн, які найлегше отримують громадянство, причому понад три з кожних 50 жителів третіх країн стають громадянами, що відповідає 6,6% від загальної кількості.

Читайте також Українці торік оформили за кордоном 530 тисяч паспортів

Де найважче отримати

Звіт показує, що Естонія є першою серед десяти країн, які мають найбільші труднощі з отриманням громадянства.

Тут найнижчий середній відсоток жителів, які отримують громадянство, приблизно один із кожних 200 (0,6 відсотка). Чоловіки менш схильні бути прийнятими, з нижчим рівнем придбання 0,58 відсотка порівняно з 0,69 відсотка для жінок.

Латвія, Чехія та Литва йдуть у списку найскладніших країн, у яких менше одного відсотка жителів третіх країн у порівнянні з середнім європейським показником у 3,56 відсотка.

Читайте також Українцям за кордоном за півтора року видали близько 600 тисяч паспортів

Австрія, Ліхтенштейн і Словаччина є відповідно п’ятою, шостою і сьомою країнами, де найважче отримати громадянство, а далі йдуть Словенія і Німеччина, які надають громадянство менш ніж одному з 50 (двох відсотків) жителів третіх країн.

Однак ніхто не зрівняється з Данією, країною, де найважче отримати громадянство, з відсотком отримання громадянства у два відсотки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.