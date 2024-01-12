Українці торік оформили за кордоном 530 тисяч паспортів — Finance.ua

Українці торік оформили за кордоном 530 тисяч паспортів Сьогодні 07:08 — Особисті фінанси

Українці торік оформили за кордоном 530 тисяч паспортів

У закордонних філіях державного підприємства «Документ» за минулий рік громадяни України оформили 530 тисяч паспортних документів.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі

«530 тисяч паспортних документів були оформлені у закордонних філіях ДП „Документ“, що належить до сфери управління ДМС України. Це 148 тисяч ID-карток та понад 382 тисячі закордонних паспортів», — зазначив міністр.

Він нагадав, що отримати паспортні послуги за кордоном українці на сьогодні можуть у семи країнах: у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Туреччині, Чехії та Польщі.

Загалом за минулий рік підрозділи Державної міграційної служби, за даними Клименка, оформили громадянам понад 2,7 млн закордонних паспортів і більш як 1,4 млн ID-карток.

Нагадаємо, сервіс міжнародної доставки посвідчення водія для українців став доступним у Чехії, Німеччині, Італії та Польщі. За два місяці послугою скористалися майже 1800 громадян.

Укрінформ За матеріалами:

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