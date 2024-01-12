Українці торік оформили за кордоном 530 тисяч паспортів — Finance.ua
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Українці торік оформили за кордоном 530 тисяч паспортів

Особисті фінанси
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Українці торік оформили за кордоном 530 тисяч паспортів
Українці торік оформили за кордоном 530 тисяч паспортів
У закордонних філіях державного підприємства «Документ» за минулий рік громадяни України оформили 530 тисяч паспортних документів.
Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі.
«530 тисяч паспортних документів були оформлені у закордонних філіях ДП „Документ“, що належить до сфери управління ДМС України. Це 148 тисяч ID-карток та понад 382 тисячі закордонних паспортів», — зазначив міністр.
Українці торік оформили за кордоном 530 тисяч паспортів
Він нагадав, що отримати паспортні послуги за кордоном українці на сьогодні можуть у семи країнах: у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Туреччині, Чехії та Польщі.
Загалом за минулий рік підрозділи Державної міграційної служби, за даними Клименка, оформили громадянам понад 2,7 млн закордонних паспортів і більш як 1,4 млн ID-карток.
Нагадаємо, сервіс міжнародної доставки посвідчення водія для українців став доступним у Чехії, Німеччині, Італії та Польщі. За два місяці послугою скористалися майже 1800 громадян.

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За матеріалами:
Укрінформ
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