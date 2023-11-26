Українцям за кордоном за півтора року видали близько 600 тисяч паспортів — Finance.ua

Українцям за кордоном за півтора року видали близько 600 тисяч паспортів Вчора 07:46 — Особисті фінанси

Українцям за кордоном за півтора року видали близько 600 тисяч паспортів

Від початку реалізації проєкту із швидкого забезпечення українців за кордоном документами працівники держпідприємства «Документ» оформили цим особам близько 600 тисяч паспортів.

Про це у Телеграмі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Читайте також Оформлення документів за кордоном: в яких країнах доступний український паспортний сервіс

«За майже півтора року від старту проєкту, працівники ДП „Документ“ оформили близько 600 тисяч паспортних документів. З них — понад 150 тисяч ID-карток та понад 420 тисяч закордонних паспортів. Більш як 100 тисяч українців скористалися послугою одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта», — повідомив він.

Клименко зазначив, що українці можуть оформити документи за кордоном у Польщі, Словаччині, Чехії, Туреччині, Німеччині, Іспанії та Італії.

Як повідомлялося, якщо особа перебуває за кордоном та не встигла своєчасно отримати замовлений у підрозділі Державної міграційної служби України (ДМСУ) закордонний паспорт або ID-картку, то забрати ці документи можна через закордонні дипломатичні установи України.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.