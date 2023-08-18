Оформлення документів за кордоном: в яких країнах доступний український паспортний сервіс — Finance.ua

Оформлення документів за кордоном: в яких країнах доступний український паспортний сервіс Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Оформлення документів за кордоном: в яких країнах доступний український паспортний сервіс

Громадяни України, які змушені були виїхати за кордон, можуть оформити та отримати документи в шести країнах, де доступний український паспортний сервіс.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Громадяни України, які через повномасштабну війну вимушені були виїхати за кордон, можуть оформити та отримати документи в шести країнах, де доступний український паспортний сервіс. Це — Польща (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав); Чехія (Прага), Словаччина (Братислава), Туреччина (Стамбул), Іспанія (Валенсія), Німеччина (Берлін, Кельн)», — сказано в повідомленні.

Відстежити актуальні адреси та інформацію про відкриття нових підрозділів ДП «Документ» можна за посиланням

За кордоном для громадян України доступні такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін посвідчення водія;

страхування.

Довідка Finance.ua:

в Україні з 1 липня 2023 року скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19, у зв’язку з цим змінюються строки вклеювання фото у паспорт по досягненню 25 та 45 років;

у Державній міграційній службі України надали роз’яснення з приводу оформлення першого паспорта громадянина України дітям, які досягли 14-річного віку під час проживання на ТОТ;

українці, які перебувають за кордоном та не встигли своєчасно отримати замовлений у підрозділі Державної міграційної служби закордонний паспорт або ID-картку, зможуть отримати документи через закордонні дипломатичні установи України.

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