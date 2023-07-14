Як оформити український паспорт 14-річній дитині із ТОТ — Finance.ua

Як оформити український паспорт 14-річній дитині із ТОТ Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Як оформити український паспорт 14-річній дитині із ТОТ

У Державній міграційній службі України надали роз’яснення з приводу оформлення першого паспорта громадянина України дітям, які досягли 14-річного віку під час проживання на ТОТ.

Отже, особа, яка досягла 14-річного віку, має звернутися до будь-якого територіального підрозділу ДМС і надати такі документи:

Свідоцтво про народження або витяг із ДРАЦСу (за наявності). Якщо відсутній документ, інформацію працівники ДМС перевірять самостійно.

Паспорти батьків або одного з них (для перевірки належності до громадянства України). Якщо особа не підтримує стосунки з батьками або не може надати їх через воєнний стан, достатньо надати інформацію про такі документи.

Якщо один із батьків є іноземцем або особою без громадянства, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України.

Також за наявності може подаватися реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

У разі відсутності оригіналів документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, заявником також можуть подаватися копії таких документів або інформація (персональні дані) батьків (чи одного з них).

У ДМС також зазначили, що подання копій вказаних вище документів не є обов’язковою умовою при прийнятті від заявника документів для оформлення паспорта та не може бути підставою для відмови в оформленні документа.

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