Як оформити український паспорт 14-річній дитині із ТОТ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як оформити український паспорт 14-річній дитині із ТОТ

Особисті фінанси
21
Як оформити український паспорт 14-річній дитині із ТОТ
Як оформити український паспорт 14-річній дитині із ТОТ
У Державній міграційній службі України надали роз’яснення з приводу оформлення першого паспорта громадянина України дітям, які досягли 14-річного віку під час проживання на ТОТ.
Отже, особа, яка досягла 14-річного віку, має звернутися до будь-якого територіального підрозділу ДМС і надати такі документи:
  • Свідоцтво про народження або витяг із ДРАЦСу (за наявності). Якщо відсутній документ, інформацію працівники ДМС перевірять самостійно.
  • Паспорти батьків або одного з них (для перевірки належності до громадянства України). Якщо особа не підтримує стосунки з батьками або не може надати їх через воєнний стан, достатньо надати інформацію про такі документи.
  • Якщо один із батьків є іноземцем або особою без громадянства, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України.
  • Також за наявності може подаватися реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
У разі відсутності оригіналів документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, заявником також можуть подаватися копії таких документів або інформація (персональні дані) батьків (чи одного з них).
У ДМС також зазначили, що подання копій вказаних вище документів не є обов’язковою умовою при прийнятті від заявника документів для оформлення паспорта та не може бути підставою для відмови в оформленні документа.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.